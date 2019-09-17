В Израиле проходят повторные парламентские выборы

В Израиле открылись участки для голосования на первых в истории страны повторных выборах в Кнессет. После апрельских выборов израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог заручиться поддержкой парламентского большинства (61 из 120 мандатов), что привело к роспуску Кнессета.

По итогам выборов определится состав парламента 22-го созыва, после чего должна быть сформирована правительственная коалиция и выбран премьер-министр. Главным соперником правящей партии «Ликуд» стал оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые» — по цветам израильского флага).

Всего в Израиле открыто около 10,5 тыс. избирательных участков. В крупных городах они проработают до 22:00, в небольших населенных пунктах, больницах и тюрьмах они закроются в 20:00. Израильские власти рассчитывают, что на выборах смогут проголосовать более 6,3 млн человек, сообщает ТАСС.

Подробнее о повторных выборах — в публикации “Ъ” «Израильские партии сдают экзамен по русскому».