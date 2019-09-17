Четыре страны Центральной Америки остались без электричества из-за аварии

Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор остались полностью или частично обесточены из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщила энергетическая компания Гондураса.

По данным компании, причиной глобального сбоя стала авария на территории Никарагуа. Все страны региона соединены общей линией электропередачи. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения стран.

С начала года в странах Центральной Америки не раз происходили сбои в работе систем электроснабжения. Чаще всего аварии фиксировались на территории Венесуэлы. После того, как страна в очередной раз осталась без электричества из-за неполадок на крупнейшей ГЭС, Каракас назвал произошедшее терактом и обвинил в нем США.

О том, как страна несколько дней оставалась без электричества, — в материале “Ъ” «Парламент Венесуэлы рассмотрит введение режима ЧП»