В тренде только девушка

Пятикратная чемпионка мира Татьяна Каширина (свыше 87 кг) возглавит сборную России на стартующем сегодня в Паттайе чемпионате мира по тяжелой атлетике, где россияне представлены не полным составом из-за августовских санкций Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Первые два комплекта наград из двадцати, которые предстоит разыграть штангистам в Таиланде, обретут своих хозяев в среду в мужской категории до 56 кг и в женской — до 45 кг.

В первый день чемпионата мира, соревнования которого пройдут в курортной Паттайе с 17 по 27 сентября, состоится торжественная церемония открытия, а первые награды у мужчин (до 56 кг) и женщин (до 45 кг) будут разыграны в среду. Примечательно, что в начале нынешнего года проведение чемпионата в Таиланде оказалось под угрозой срыва из-за допингового скандала с участием спортсменов этой страны. Сразу три местные чемпионки мира 2018 года были уличены в применении допинга, а всего из-за употребления запрещенных веществ были дисквалифицированы восемь тайских штангистов. По этой причине IWF хотел отобрать у Таиланда чемпионат мира, как по такому же поводу сделал это с чемпионатом Европы нынешнего года, перенеся его из столицы Албании Тираны в румынскую столицу Бухарест. Однако ради сохранения права провести у себя этот престижный турнир ассоциация тяжелоатлетов Таиланда пошла на неординарный шаг, добровольно отказавшись от участия своих спортсменов не только в нем, но и в Олимпийских Играх 2020 года в Токио.

Что касается россиян, то в августе IWF временно отстранила от соревновательной деятельности стразу тринадцать штангистов, подозревая их в употреблении допинга на основе данных московской лаборатории. Отстраненными оказались ведущие штангисты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Егор Климонов, Олег Чен, Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко и Тима Туриева. В этой связи, по мнению главного тренера сборной России Олег Писаревский, перспектив на завоевание высоких мест у наших мужчин нет вообще. «Наша команда сейчас находится под самым пристальным вниманием антидопинговых служб. Иногда по три раза в неделю к нам приезжают допинг-офицеры, но никаких нарушений не выявляют»,— приводит ТАСС слова специалиста.

В мужском турнире чемпионата выступят Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Артур Бабаян (оба — до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (оба — до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг).

Шансы на высокое место, впрочем, как всегда, имеет лишь 28-летняя обладательница олимпийского серебра образца 2012 года, пятикратная, причем действующая, чемпионка мира и восьмикратная победительница европейских первенств Татьяна Каширина (свыше 87 кг). Хотя ее личный тренер Владимир Краснов предупредил, что соперничество его ученицы с китайскими штангистами ожидается в Паттайе крайне жестким. Любопытно, что по правилам отбора прошлогодняя победа в аналогичном чемпионате отнюдь не гарантировала титулованной россиянке участие в Играх в Токио. Дело в том, что по недавно введенной системе отбора для обретения олимпийской лицензии штангистам необходимо выступить в шести турнирах, а чемпионат в Таиланде станет для Татьяны Кашириной лишь пятым стартом. А шестым, как предполагает господин Краснов, будет весенний чемпионат Европы в Москве. Кроме Татьяны Кашириной, на помост в Таиланде выйдут Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Анастасия Анзорова (до 71 кг), Мария Вострикова (до 76 кг) и Екатерина Катина (до 81 кг).

На прошлогоднем чемпионате мира в Ашхабаде российские тяжелоатлеты завоевали два золота силами Кашириной и Артема Окулова (до 89 кг), из-за проблем со здоровьем в соревнованиях нынешнего сезона не участвующего.

Вера Мухина