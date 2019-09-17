Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был создан в 1959 году для контроля соблюдения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 1998 году был объединен с Комиссией по правам человека. 47 стран—членов Совета Европы предоставляют в ЕСПЧ одного судью, который избирается Парламентской ассамблеей Совета Европы из трех кандидатов, предложенных государствами. Срок полномочий — девять лет без права на переизбрание. В заседаниях суда могут участвовать от одного до 17 судей. Возглавляет суд председатель и его заместители, избираемые сроком на три года. Финансируется ЕСПЧ из Совета Европы. Официальными языками являются французский и английский. Свое первое постановление ЕСПЧ вынес в 1960 году (по делу «Лолесс против Ирландии»). Всего в 1959–2018 годах ЕСПЧ вынес более 21,6 тыс. решений. Половина из них вынесена против пяти стран: Турции (3532), России (2501), Италии (2396), Румынии (1434) и Украины (1304). Более 99% деятельности суда сосредоточено на рассмотрении индивидуальных жалоб. В 2018 году в отношении России было вынесено наибольшее количество решений — 248. В том же году в ЕСПЧ пожаловались свыше 12,2 тыс. россиян.