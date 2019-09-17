Чем известен Турбьорн Ягланд

Турбьорн Ягланд родился 5 ноября 1950 года в Драммене (Норвегия). Окончил экономический факультет Университета Осло (1975). Вступил в Союз рабочей молодежи (структура социал-демократической Норвежской рабочей партии, НРП), в 1977–1981 годах занимал пост лидера союза. В 1981 году вошел в состав правления НРП, в 1987–1992 годах — генсек НРП. С 1992 по 2002 год являлся председателем НРП. В 1993–2009 годах — член норвежского парламента. С 1996 по 1997 год — премьер-министр Норвегии. В 1999–2008 годах — заместитель председателя Социалистического интернационала. В 2000–2001 годах — глава МИД Норвегии. С 2009 по 2015 год — председатель Норвежского нобелевского комитета, присуждающего Нобелевскую премию мира. С 1 октября 2009 года — генсек Совета Европы.