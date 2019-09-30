«Почти 150 лет истории в сумочке»

Французский бренд Lancel, знаменитый своими сумками, своей историей с 1876 года, сотрудничеством с художниками и актрисой Брижит Бардо, куплен итальянцем Марко Пальмьери. Создатель успешной марки Piquadro встретился с нами в историческом доме Lancel на площади Оперы в Париже и пообещал, что все будет как и раньше, только гораздо лучше.

— Как вы получили во владение старинную французскую марку?

— Piquadro делает вещи дизайнерские, авангардные. И я подумал: почему бы нам не купить какой-нибудь старинный бренд? И мы начали искать его в портфелях многонациональных люксовых компаний. Так мы обнаружили Lancel. Он был создан в 1876 году и не прекращал своего существования ни на день. В 1929 году открылся знаменитый магазин в Париже, у Гранд-Опера, который не закрывался никогда. Я обратился к тогдашнему владельцу бренда, группе Richemont, и сказал им, что для них это не стратегический актив, а мы заинтересованы в покупке. В конце концов мы купили его.

— Готовы поздравить вас с покупкой. Но чтобы купить Lancel, нужно было, чтобы его хозяин захотел его продать. Чтобы он захотел его продать, нужно, чтобы он был им недоволен. Не продают курицу, несущую золотые яйца. Почему же вы справитесь с ним лучше?

— Мы производственная группа, мы гибче, мы быстрее откликаемся на изменения ситуации. Мы сможем изготавливать всю продукцию в Италии, а итальянская кожа — лучшая на свете. И наконец, мы намерены изменить положение марки на рынке. Lancel не был премиальным брендом, он был скорее представителем категории «доступной роскоши». А мы хотим сделать его более сложным, более элитарным.

— Это непросто, был ли у вас уже подобный опыт?

— Несколько лет назад мы купили The Bridge, традиционную флорентийскую кожаную мануфактуру. Это бренд красивый, изысканный, и тем не менее компания была, представьте, в ужасном состоянии. Мы дали то, чего ей не хватало: деньги, опыт в области производства, логистики, и через два года компания начала приносить прибыль. И главное, мы смогли изменить ее положение на рынке, сделали ее люксовым брендом. Вот так мы поняли, что на самом деле можем это делать. Не так уж это и трудно.

— Но там вашими партнерами были все-таки флорентийцы, соотечественники. А здесь парижане, французы, гордый народ.

— Наше уважение к Lancel безмерно. Мы понимаем, что бренд сохранит свою привлекательность и свою ценность только в том случае, если он останется французским. Это огромная ответственность и для команды дизайнеров во главе с талантливой Барбарой Фузилло. Piquadro Group в данном случае будет только поддерживать Lancel, не более того.

— Как вы намереваетесь сохранять непохожесть ваших трех марок?

— Piquadro — итальянская компания. Она выпускает дорожные сумки и портфели для мужчин и женщин. Это очень технологичный бренд эпохи интернета. The Bridge — это традиционное итальянское производство, часть культурного наследия Тосканы. Lancel — очень французский бренд, парижский, утонченный и сложный. Все они будут совершенно самостоятельны. Не будет никаких точек соприкосновения. Ведь у каждого есть своя идентичность, и эта идентичность должна сохраняться. И какая история!

— В придачу к марке вы получили целый музей Lancel…

— Да, и этот музей Lancel потрясает. Тысячи экспонатов, удивительных, необычных. У нас есть идея устроить передвижную выставку, которая могла бы гостить месяц в Лондоне, месяц в Париже, месяц в Москве. Надо рассказать молодым людям о Lancel. Нам с Барбарой хотелось бы представить продукт, который будет очень изящным и одновременно очень современным. Но чтобы молодые люди знали, что у них почти 150 лет истории в сумочке.

— Каковы ваши планы в России?

— Несколько месяцев назад мы выкупили наш магазин в ГУМе. Теперь мы сами им управляем. Собираемся завести еще один и надеемся, что это произойдет уже в этом финансовом году. И мы хотели бы открыть особый шоурум для наших топовых покупателей.

— А у вас есть сумка Lancel?

— У меня нет. У меня Piquadro. Зато у моей жены — есть!

Беседовали Алексей Тарханов и Николай Зубов