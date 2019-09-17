Квалификация — дело темное

Чемпионат мира по баскетболу, завершившийся в воскресенье, оставил после себя любопытную интригу. Он был еще и этапом отбора участников Олимпиады 2020 года. Сборная России в число команд, которые поспорят за оставшиеся путевки на Игры, попала, но оценить ее шансы на поездку в Токио сложно. Схема олимпийской квалификации, разработанная Международной федерацией баскетбола (FIBA), вызывает массу вопросов. Сборные до сих пор не знают, с кем, где и когда они будут играть за олимпийские путевки. Ситуацию не могут прояснить и в самой FIBA, где, как стало известно “Ъ”, еще даже не определились с форматом квалификационного турнира. Очевидно, правда, что при любом формате для россиян путь в Японию простым не станет.

На минувшем чемпионате мира сборная России не показала выдающихся результатов. Команда Сергея Базаревича, выступавшая без ряда ключевых игроков, не смогла преодолеть второй групповой этап. Однако задачу-минимум россияне все же выполнили. Им удалось добиться права выступить в олимпийском квалификационном турнире. Однако оценить их перспективы в нем весьма непросто.

Чемпионат мира по решению FIBA стал этапом отбора на Олимпиаду-2020. Через него на Игры пробились восемь команд. По две сильнейших по итогам первенства от двух Америк (Аргентина и США) и Европы (Испания и Франция). Плюс сборные Нигерии (лучший представитель чемпионата из Африки), Ирана (сильнейшая из Азии), Австралии (сильнейшая из Океании) и Японии (хозяева Олимпиады). Учитывая, что на Олимпиаде сыграют 12 сборных, вакантными остаются лишь четыре путевки, на которые претендуют 24 команды.

Они должны разыграть путевки в четырех намеченных на июнь 2020-го квалификационных турнирах, в каждом из которых примет участие по шесть сборных. Предполагается, что четыре победителя мини-турниров и поедут на Олимпиаду.

Загвоздка в том, что до сих пор нет полного списка 24-х. На данный момент известны только 16 участников квалификации. Девять из них, включая сборную России, представляют Европу, пять — Южную и Северную Америки, по одной — Африку и Азию / Океанию. Оставшиеся путевки в квалификацию получат, как говорится на сайте FIBA, «отобранные» сборные из расчета по две на континент. Формулировка настолько расплывчатая, что нельзя даже поручиться за то, что приглашение в олимпийскую квалификацию получит сборная Словении, пропустившая чемпионат мира, но при этом являющаяся действующим чемпионом Европы. Нет ясности и с тем, как будет осуществляться посев 24 участников квалификации. В соответствии со спортивными традициями он должен производиться на основе рейтинга FIBA, но последняя его версия датируется февралем и уже безнадежно устарела. Также неясно, где пройдут отборочные турниры. В FIBA постановили, что претендовать на их проведение могут страны, сборные которых участвуют в квалификации. Но за право фактически купить преимущество своей площадки международная федерация просит денег. Речь, с учетом сопутствующих затрат, как утверждают источники “Ъ”, идет примерно о €3 млн. К слову, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко уже успел заявить, что не считает целесообразным претендовать на проведение такого турнира.

В FIBA, куда “Ъ” обратился за комментариями, относительно ситуации с квалификацией, вчера на запрос не ответили. Однако, как сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения формата квалификационного турнира, ситуация еще более запутанная, чем может показаться. Например, нельзя исключать, что распределение команд по корзинам при жеребьевке будет осуществляться не только на основе рейтинга FIBA, но также исходя из того, какое место сборная заняла на чемпионате мира. Также FIBA может скорректировать сам формат квалификации, отказавшись от идеи предоставить путевки победителям квалификационных групп. Не исключено, и что квалификация окажется двухэтапной — с групповой стадией и одним раундом play-off.

В любом случае очевидно, что сборной России, пропустившей предыдущую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, будет непросто пробиться в Токио. Ведь какой бы формат ни выбрала FIBA, легкого пути у россиян, которым в качестве ключевых соперников могут достаться такие топовые команды, как сборные Сербии, Литвы, Италии, Греции, Турции, Бразилии, не будет.

Александр Петров