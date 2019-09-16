ФНС отрицает утечку данных о компаниях и физлицах с контрольно-кассовой техники

Федеральная налоговая служба (ФНС) отрицает утечку данных о компаниях и физлицах с контрольно-кассовой техники. Информация, которая оказалась в открытом доступе, передавалась в рамках отдельной коммерческой услуги «Дримкас кабинет», а не через защищенные каналы оператора.

Ранее «Известия» сообщили, что более 14 млн записей о предприятиях и физлицах оказалось в открытом доступе. В частности, в открытом доступе оказались адреса и названия компаний, номера представителей фирм, сведения о заключенных сделках и о ценах на товары. Утечка якобы произошла у оператора фискальных данных «Дримкас».

В пресс-службе «Дримкаса» “Ъ” заявили, что информация об утечке не соответствует действительности. «Вопросы возникли с сервером, который собирает служебную информацию о техническом состоянии онлайн-касс»,— утверждает оператор. «Утечки фискальных данных с контрольно-кассовой техники не зафиксировано. Защищенный контур данных не нарушен, несанкционированного доступа к информации на контрольно-кассовой технике не было»,— сообщили в ФНС.

Сейчас проводится проверка работы оператора фискальных данных «Дримкас», а также информации, которая передается в рамках коммерческих сервисов. Согласно законодательству о применении контрольно-кассовой техники, обязанность по защите данных лежит на операторах фискальных данных.

Напомним, в июне DeviceLock обнаружила утечку у ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка, которая затрагивает 900 тыс. россиян. В доступ попали имена, телефоны, места работы и паспортные данные.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «Утечка на миллион».