У экс-министра не нашли состав

Генеральная прокуратура РФ не выявила состава преступления в материалах уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра образования Саратовской области Марины Епифановой. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры РФ на запрос депутата Госдумы Николая Панкова, который попросил проверить качество расследования резонансных уголовных дел. Преследование госпожи Епифановой было прекращено еще в апреле в связи с истечением срока давности. Из ответа Генпрокуратуры следует, что ее уголовное дело признано необоснованным. Господин Панков считает, что экс-министр имеет право на реабилитацию. Юристы также не исключают такого развития событий.

Уголовное преследование бывшего министра образования Саратовской области Марины Епифановой осуществлялось необоснованно. Об этом говорится в ответе заместителя генерального прокурора РФ Леонида Коржинека на запрос депутата Государственной думы Николая Панкова. Проверка качества расследования дела проводилась по запросу депутата Госдумы Николая Панкова. Господин Панков пояснил, что попросил надзорное ведомство разобраться с «ненадлежащим расследованием правоохранительными органами Саратовской области ряда резонансных уголовных дел коррупционной и экономической направленности». Из ответа Леонида Коржинека следует, что состава преступления в действиях экс-министра материалы дела не подтвердили. «Прокурору Саратовской области поручено отменить постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию и обеспечить принятие по делу законного процессуального решения»,— указано в ответе.

В саратовской областной прокуратуре пока не стали комментировать позицию Генпрокуратуры.

Как ранее писал „Ъ“, уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность» в отношении Марины Епифановой было прекращено в июне этого года в связи с истечением срока давности по нему, что является нереабилитирующим основанием. Оно было возбуждено в 2017 году после совместных оперативно-следственных мероприятий в ведомстве, которые провели сотрудники регионального УФСБ и СУ СК.Сначала госпоже Епифановой вменили злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), по которой чиновнице грозило до семи лет лишения свободы, однако впоследствии переквалифицировали дело на более мягкую статью.

Суть обвинения свелась к тому, что в конце декабря 2012 года Марина Епифанова, на тот момент министр образования, подписала акт выполненных работ и заявку на кассовый расход на поставленное интерактивное оборудование в отсутствие листков контроля качества, сертификатов и гарантийных талонов на него. Это было квалифицировано как ненадлежащее выполнение обязанностей. Часть поставленного в 2012–2013 годах оборудования оказалась неисправна или оно работало не так, как должно было работать.

После следственных действий Марину Епифанову отправили в отпуск, а затем она написала заявление об уходе с поста министра по собственному желанию. Губернатор Валерий Радаев его подписал.

Срок расследования уголовного дела в отношении госпожи Епифановой несколько раз продлевался, последний раз, как говорил в марте на пресс-конференции прокурор области Сергей Филипенко, до 20 апреля. В тот же день уголовное преследование экс-чиновницы было прекращено в связи с истечением срока давности. Это значит, что она добровольно согласилась на закрытие уголовного дела. По вмененной экс-чиновнице статье, как сообщили в областном СУ СКР, срок давности составляет шесть лет с момента совершения преступления.

Адвокат госпожи Епифановой Евгения Сапрыкина дело своего доверителя не комментирует. По информации „Ъ“, экс-чиновница не признавала вину в инкриминируемом ей деянии.

Николай Панков считает, что экс-министр может рассчитывать на реабилитацию и трудоустройство. «Было бы правильно и справедливо по завершении этого дела рассмотреть вопрос о восстановлении Марины Епифановой в ее правах. В том числе в вопросах трудоустройства. И, несомненно, публично извиниться перед ней»,— заключил он.

Саратовский адвокат Станислав Зайцев уточняет, что такое развитие событий предусмотрено законом. «Такие ситуации редко, но бывают. Я досконально не знаком с уголовным делом госпожи Епифановой, но знаю, что уголовное преследование в отношении нее длилось достаточно долго. Не исключаю, что она может получить право на реабилитацию, в том числе с восстановлением трудовых прав»,— пояснил юрист.

Марина Ковалева