СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США

Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб. Операция якобы была нацелена на переписку ФБР. Она создала помехи в вычислении российских шпионов в США, заставила оборвать контакты с агентами ЦРУ и ФБР в России, а также заставила американские спецслужбы принять более жесткие меры безопасности в ряде своих учреждений.

Российские шпионы ощутимо улучшили способность расшифровывать некоторые виды защищенной связи и отслеживали с этих дач устройства, используемые спецгруппами наблюдения ФБР, рассказали источники издания. Российские агенты предположительно изобрели новые методы перехвата разведывательных сообщений США, в числе которых взлом не подключенных к интернету компьютеров.

Как заявила в разговоре с “Ъ FM” представитель МИД России Мария Захарова, российские дипломаты изучат эту информацию. При этом она связала появление публикации с приближающимися президентскими выборами в США.

«Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется "до выборов президента США остался ровно год". И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого. Электоральный цикл в США — это такая веселая карусель, поэтому к этому надо относиться, с одной стороны, с пониманием того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, с другой стороны, мы, безусловно, каждый подобный случай будем комментировать. И этот материал подробнейшим образом прокомментируют эксперты — непосредственно наши дипломаты в посольстве России в США»,— сказала госпожа Захарова.

Напомним, 29 декабря 2016 года господин Обама ввел в отношении России новые санкции из-за предполагаемого «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», а также выслал из страны 35 российских дипломатов и членов их семей. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.

Подробнее о скандале с российской госсобственностью в США — в материале “Ъ”.