Нижегородцы не любят решать

Минфин Нижегородской области подвел итоги народного голосования в конкурсе проектов «Вам решать». Жители муниципалитетов выбирали, на что из областного бюджета будет направлено 900 млн руб. в 2020 году. В общей сложности в конкурсе приняли участие около 5% жителей региона — 160 тыс. человек из 3,23 млн. Самая низкая активность была в Нижнем Новгороде: в голосование приняли участие 2,7% жителей, тогда как в отдельных районах области явка доходила до 30%. В региональном правительстве обещают ввести «порог явки» для подобных голосований и впредь не давать денег муниципалитетам, где проголосуют менее 10% населения.



Нижний Новгород занял последнее место по проценту жителей, откликнувшихся на призыв регионального правительства принять участие в конкурсе проектов «Вам решать». Всего 2,7% жителей города отдали свои голоса за различные муниципальные объекты, средства на строительство или ремонт которых город получит из областной казны в следующем году. Это самый низкий результат из всех 52 муниципальных образований, принявших участие в конкурсе.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, конкурс «Вам решать» был запущен нижегородским минфином с начала сентября. Жителям предлагалось на специальном сайте проголосовать за выделение бюджетных средств на реализацию социально значимых проектов. Списки проектов составлялись администрациями районов и городских округов. Бюджетные средства будут распределяться в зависимости от численности населения. Поселки, где проживают менее 15 тыс. человек, получат по 10 млн руб., муниципальные образования с населением 15–75 тыс. человек получат по 15 млн руб., 75–200 тыс. жителей — по 25 млн руб., свыше 200 тыс. — по 40 млн руб. Областному центру, где численность горожан свыше миллиона человек, будет предоставлено 100 млн руб. Вопрос о выделении 900 млн руб. из областного бюджета на реализацию проекта «Вам решать» был поддержан законодательным собранием Нижегородской области. Средства в районы начнут поступать в январе 2020 года.

По словам главы регионального минфина Ольги Сулимы, всего в конкурсе приняли участие 160,9 тыс. человек из 3,23 млн, живущих в Нижегородской области, — 5% населения региона. Лидером по количеству граждан, принявших участие в голосовании, стал Большемурашкинский район, где проголосовали почти 34% жителей. Также в числе лидеров оказались Навашино (31,84%), Вознесенский и Тонкинский районы (30,66% и 30,09%). На 51-м месте по числу проголосовавших находится второй по численности населения город области Дзержинск — 4,71%. Также в список территорий, где в голосовании приняли участие менее 10% жителей, вошли Балахнинский, Кстовский, ­Городецкий и Володарский районы, Арзамас, Бор, Выкса и Кулебаки.

При проведении следующего этапа конкурса в 2020 году региональные власти могут ввести нижний порог числа проголосовавших, не достигнув которого, муниципалитеты потеряют право на дотации из областного бюджета. Причитающиеся им в рамках проекта «Вам решать» средства будут перераспределены между территориями, преодолевшими «порог явки».

В администрации Нижнего Новгорода на результаты голосования предпочитают смотреть не с точки зрения процентов, а с точки зрения числа жителей. Там подсчитали, что при численности жителей в 1,27 млн. человек 2,7% — это почти 35 тыс. горожан, значит, в голосовании принял участие каждый пятый житель областного центра. В нижегородской мэрии считают: чтобы понять, как увеличить число голосующих в будущем году, необходимо проанализировать итоги текущего, объединить предложения всех муниципалитетов и усовершенствовать процедуру голосования.

По данным минфина, всего на конкурс было представлено 205 проектов на общую сумму в 1,9 млрд руб. Голосование проходило с помощью мобильных телефонов. Те, кто не мог проголосовать по телефону, могли сделать это в МФЦ. Победителями стали 89 проектов на общую сумму 816,43 млн руб. В ряде муниципалитетов выделенного лимита средств не хватит на все проекты-победители. Так, в Нижнем Новгороде при лимите в 100 млн руб. победил проект по реконструкции площади Горького с объемом финансирования в 80 млн руб. На втором месте оказался проект по реконструкции центра детского творчества в Ленинском районе с объемом финансирования 30 млн руб. Поскольку средств на его реализацию в полном объеме не хватает, минфин предлагает распределить средства на проекты с меньшим объемом финансирования, занявшие третье или четвертое место, но это не позволяют правила конкурса. «Мы пока думаем, как можно изменить постановление регионального правительства, чтобы распределить муниципалитетам оставшиеся средства. В любом случае органы МСУ получат все причитающиеся им деньги», — заявила Ольга Сулима.

В августе 2019 года, презентуя проект «Вам решать», его организаторы отмечали, что народное голосование может стать своеобразной проверкой, насколько адекватно руководители МСУ оценивают потребности граждан. В ходе конкурса муниципальные администрации предлагали заявки на конкурс в порядке их приоритетности. По итогам конкурса стало понятно, что мнение власти и жителей совпадает далеко не во всех муниципалитетах. В 32 городах и районах жители действительно проголосовали за проекты, ставшие приоритетными для местных властей. В то же время в 20 муниципалитетах жители отдали свои предпочтения проектам, которые администрации расставили на вторые, третьи или даже четвертые места. «И поскольку для нас решающую роль играют именно голоса жителей, деньги будут направлены на те проекты, за которые проголосовали граждане», — добавила Ольга Сулима. По словам главы областного минфина, в дальнейшем условия конкурса могут быть изменены. На конкурс будут приниматься проекты, предложенные как местными властями, там и жителями.

Андрей Репин