ЦБ: демография продолжит сдерживать экономический рост до 2022 года

Демографическая ситуация продолжит сдерживать экономический рост в 2020–2022 годах, говорится в докладе (.pdf) Банка России. Сокращение численности экономически активного населения будет влиять на темп роста ВВП «даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста», уточняет регулятор.

«Дефицит предложения на рынке труда может отразиться на динамике заработных плат и потребления домашних хозяйств и оказать повышательное давление на инфляцию»,— сообщает ЦБ.

Влияние демографии на экономический рост и инфляцию смягчится в том случае, если сокращение экономически активного населения будет компенсировано за счет повышения гибкости рынка труда, сокращения непроизводительных рабочих мест и привлечения мигрантов.

Напомним, Минэкономики прогнозирует экономический рост в 2020 году на уровне 1,7% (в 2021 году — 3,1%, в 2022-м — 3,2%). Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает «потолком» роста экономики в следующем году 1,3%. Минфин ожидает рост на уровне 2%.

О прогнозе Минэкономики на ближайшие годы читайте в материале “Ъ” «К нам приехал цикл».