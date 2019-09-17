Очередь на госслужбу

Власти региона подвели итоги экспериментального проекта «Команда Челябинской области», главная цель которого сформировать перспективный управленческий резерв для региональных органов власти. Из 2,8 тыс. участников до финала дошли 267, а победителями стали 30 человек. Среди них есть бывшие чиновники областного правительства, например, экс-заместитель министра культуры Григорий Цукерман. А некоторые уже устроились на работу, в частности, Владимир Шамне, занявший должность вице-мэра Челябинска по градостроительству. По мнению экспертов, вряд ли должности в правительстве получат все победители, а часть не согласятся на госслужбу сами из-за низкой зарплаты.



Руководство региона определило 30 победителей экспериментального кадрового проекта «Команда Челябинской области». Соответствующее распоряжение подписал 16 сентября избранный губернатор Алексей Текслер.

Конкурс, главная цель которого отбор перспективных кадров для формирования управленческого резерва региональных органов власти, стартовал в конце июня этого года. Поступило более 2,8 тыс. заявок. Предварительный отбор прошли 274 кандидата, из них 267 приняли участие в финальном собеседовании и только 30 стали победителями.

Ранее врио губернатора Алексей Текслер говорил, что некоторых кандидатов, претендовавших на места в «команде Челябинской области», отсеивали «на основании информации, которая есть у правоохранительных органов».

«Победителями стали участники с наиболее высоким уровнем потенциала развития лидерских качеств и управленческих компетенций. «“Команда Челябинской области” — это новый кадровый ресурс, который будет рассмотрен для назначения на руководящие должности правительства Челябинской области»,— сообщает правительство региона. Один из победителей — Владимир Шамне получил высокую должность еще до завершения проекта: в конце августа его назначили вице-мэром Челябинска по вопросам градостроительства.

Еще один из победителей — Евгений Курилов (генеральный директор ООО «ПСК «Регионпроект») согласован для назначения на должность заместителя министра — начальника управления регионального министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В команде также оказались бывшие сотрудники правительства и администрации Челябинска. Среди них бывший заместитель министра культуры региона Григорий Цукерман. Он работал в этой должности с августа 2015 года и уволился по собственному желанию в апреле, через месяц после того, как область возглавил Алексей Текслер. Также в числе победителей бывший начальник отдела спецпроектов администрации губернатора (упразднена в 2016 году) Наталья Денисова и бывший и.о. начальника главного управления материальных ресурсов (ликвидировано в 2014 году), а ныне директор казенного учреждения «Центр закупок в сфере здравоохранения» Павел Подшивалов.

По словам директора Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергея Зырянова, который был членом комиссии по прослушиванию кандидатов, прошедших предварительный отбор, среди претендентов было много людей, «не совсем понимающих, в каком конкурсе они участвуют», поскольку первый фильтр был недостаточно профессионально ориентирован.

«Вряд ли всем победителям будет предложено занять какую-либо должность. Тем более что у каждого из них разный управленческий опыт, разный профиль работы, необходимо предложить им наиболее подходящие направления будущей деятельности. Совпадет ли предложение с ожиданиями конкурсантов, тоже вопрос открытый, поскольку зарплаты людей, начинающих работу в госслужбе с нуля, без стажа, невысокие. Не все готовы бросить, например, средний бизнес ради госслужбы. Поэтому часть из них наверняка примет предложения, а часть откажется»,— говорит эксперт. По его мнению, получат ли предложения люди с опытом госслужбы, зависит от обстоятельств их ухода. «Если это было связано с реорганизацией, а к человеку нет замечаний по этике и исполнительской дисциплине, то такие кандидатуры наверняка будут рассматриваться. Если есть обстоятельства негативного характера, связанные с уходом, то возвращение такого человека на госслужбу маловероятно, хотя и возможно»,— говорит господин Зырянов.

Юлия Гарипова