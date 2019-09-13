В пятницу стартует девятый тур чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Первый матч — «Зенит»—«Арсенал». В Москве в рамках девятого тура пройдет две встречи: «Спартак» играет с «Уралом» в субботу, а в понедельник «Динамо» принимает «Уфу». О раскладах, прогнозах и ожиданиях от предстоящих встреч — спортивный обозреватель коммерсант “Ъ FM” Владимир Осипов.

— Итак, предвкушаем, ожидаем — много будет футбола. Девятый тур стартует уже в пятницу. Не будет ярко выраженной центральной игры. Но многие эксперты называют этим матчем «Спартак»—«Урал». Понятно, что «Урал» — команда не самая звездная, но как будет играть «Спартак», совершенно непонятно. И пусть на меня не обижаются болельщики «Локомотива» и ЦСКА. Когда я обращался к экспертам по поводу того, например, как сыграет ЦСКА с «Тамбовом», я даже не успел закончить свой вопрос, как Евгений Серафимович Ловчев, футбольный эксперт, игрок сборной Советского Союза, московского «Спартака», сказал следующее:

«ЦСКА выиграет. Ребята, это управляемая жестким тренером команда. “Тамбов” с каждой игрой будет все ниже и ниже опускаться по турнирной таблице — у них состав слабее».

А вот как сыграет «Спартак», не знает никто, но есть люди, которые с большой долей вероятности могут предсказать исход того или иного матча,— это букмекеры. Поэтому обращаемся к ним, причем к лучшим. Накануне был опубликован национальный рейтинг букмекеров, и в нем компания «Лига ставок» заняла первое место, и с лучшими в любом деле работать приятно. На прямой связи — заместитель генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига ставок» Максим Афанасьев, который, я думаю, приготовил нам свои беспристрастные расклады, букмекерские.

— На какой матч больше всего ставок?

— Действительно, центрального матча в этом туре нет. На текущий момент больше всего ставят на поединок, который состоится 13 сентября, «Зенит»—«Арсенал», 35% ставок приходится именно на него. Но тур еще только начинается, поэтому я уверен, что на «Спартак»—«Урал» пойдет основной объем ставок в субботу. На текущий момент вторую строчку делят между собой как раз противостояние «Спартака» и «Урала» и «Тамбова» и ЦСКА. На эти два матча сейчас приходится по 15% ставок в этом туре.

— «Спартак» — фаворит в матче с «Уралом»?

— Да, однозначно. Коэффициент на текущий момент 1,6, и он начинает снижаться. Еще несколько дней назад можно было на «Спартак» поставить с коэффициентом 1,65, уже 1,6. Вполне возможно, что в субботу этот коэффициент станет еще меньше, потому что 90% ставок приходится именно на победу москвичей.

— Евгений Серафимович говорил о том, что ЦСКА выиграет, даже вопрос мой не дослушал. Что касается матча «Тамбов»—ЦСКА, здесь все однозначно по раскладам?

— Коэффициент на победу ЦСКА — 1,65, то есть, поставив 1 тыс. руб., можно выиграть 1,65 тыс. руб. Здесь примерно то же самое, только ставят еще больше, 98% приходится на победу москвичей.

— «Динамо»—«Уфа»?

— «Динамо» — фаворит, тоже коэффициент 1,65 на победу, причем он тоже снижается, еще недавно был 1,75. 80% ставок на эту команду.

— Три лидера у нас в чемпионате: «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» — равное количество очков — по 17. В матче против «Арсенала» «Зенит», конечно, явный фаворит этой истории, но я думаю, что будет непросто. «Спартак»—«Урал», центральный матч тура состоится в субботу, но тут, опять же, «Спартак» — явный фаворит. Есть один матч, на который стоит обратить внимание,— это «Сочи»—«Локомотив». В «Сочи» собраны очень серьезные футболисты, они долго не могли сыграться. Сейчас Андрей Аршавин считает, что команда может «выстрелить»:

«Набрали квалифицированных футболистов, но какое-то время на утряску ушло, и можно было на это ссылаться. Сейчас уже не на что, поэтому здесь Александр Точилин должен себя проявить как тренер, плюс был перерыв, и уже с него нужно требовать действительно результат, может быть, не по счету и не по очкам, но как минимум по игре».

Но получится или нет? Этот вопрос лучше задавать тем людям, которые оперируют цифрами. Максим, начнем с матча «Сочи»—«Локомотив». Скажите, пожалуйста, какой расклад букмекерский на этот матч?

— Фаворитом в этом матче мы считаем «Локомотив», коэффициент на данный момент — 1,9. То есть, поставив 1 тыс. руб. на «Лиге ставок», можно выиграть 1,9 тыс. руб., то есть практически в два раза приумножить свой капитал. «Сочи» идет аутсайдером, коэффициент — 4,5. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,5. Коэффициент на то, что «Сочи» не проиграет — 2, то есть, поставив тысячу рублей, можно выиграть 2 тыс., и, мне кажется, это может быть достаточно хорошим вариантом для ставки.

— Да, в «Сочи» хочется верить, потому что действительно там футболисты классные, они долгое время не могли сыграться, сейчас была пауза сборной, и вот есть возможность посмотреть, как эта команда будет играть. ЦСКА сыграет с «Тамбовом», дальше все достаточно однозначно, кроме матча «Ростов»—«Ахмат», хотя тут тоже первая команда фаворит. «Краснодар»—«Крылья Советов», «Краснодар» — фаворит. Здесь хочется спросить, какая самая крупная ставка сейчас и на какой матч?

— Самая крупная ставка, 800 тыс. руб., сделана на победу ЦСКА. Если эта ставка сыграет, то клиент получит 1,28 млн на выплату.

— Абсолютно все эксперты в один голос говорят, что «Тамбов» против ЦСКА не потянет однозначно. Я, кстати, всех хочу призвать пойти на стадионы, потому что в туре два фантастических матча: «Спартак»—«Урал» и «Динамо»—«Уфа». В «Динамо» верят?

— 80% ставок приходится именно на победу московской команды, коэффициент здесь достаточно интересный — 1,65, «Динамо» — фаворит. Будем надеяться, что москвичи выиграют. Надо сказать, что в целом этот тур интересен тем, что, если собрать в «экспресс», например, победу «Зенита», ЦСКА и «Краснодара», то коэффициент будет под 4, а если брать еще и то, что это будут результативные игры, то тут больше 10 коэффициент, поэтому именно для «экспрессов» этот тур очень и очень подходит.