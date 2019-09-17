Плато-банк задержался в Бресте

Генпрокуратура Республики Беларусь одобрила выдачу российским правоохранительным органам бывшего собственника обанкротившегося уральского Плато-банка Андрея Лазарева, заочно осужденного за растрату 1,2 млрд руб. В ГУФСИН по Свердловской области ожидают завершения экстрадиции в сентябре–октябре. По сведениям “Ъ-Урал”, окончательное решение об экстрадиции будет принято после рассмотрения жалобы банкира Брестским облсудом в конце сентября.



О скором окончании процедуры экстрадиции в Россию бывшего владельца, экс-председателя наблюдательного совета уральского Плато-банка Андрея Лазарева, осужденного за растрату 1,2 млрд руб., вчера сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. «Насколько нам известно, решение уже принято. Процедура экстрадиции будет завершена в ближайшее время»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

Господин Лазарев был задержан в апреле при попытке пересечь белорусско-польскую границу в Брестской области. Он пытался перейти границу с паспортом гражданина Словении, однако пограничники сопредельного государства выявили признаки частичной подделки и остановили господина Лазарева для дальнейшей проверки. После этого личность Андрея Лазарева была подтверждена специалистами отдела розыска оперативного управления ГУФСИН и МВД РФ по Свердловской области и началась процедура экстрадиции. К августу Генпрокуратура Республики Беларусь, изучив материалы дела бизнесмена, санкционировала его возвращение в Россию.

Напомним, в декабре 2018 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного учреждения денежных средств. Андрей Лазарев был приговорен к шести годам лишения свободы.

Именно Андрей Лазарев, по материалам дела четвертого следственного управления ГСУ СКР, в 2014–2015 годах создал организованную группу из сотрудников Плато-банка. Остальные — и.о. председателя правления банка Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего аудита Валентина Викулова и сотрудница банка Мария Гайнетдинова — получили от четырех до четырех с половиной лет лишения свободы. Зная о предбанкротном состоянии учреждения, подельники оформили кредиты подконтрольным компаниям на сумму свыше 1,2 млрд руб. Для придания выводу денег законного вида были проведены финансовые операции и сделки по легализации вывода средств. Как считает следствие, из-за этого банк не смог удовлетворить требования кредиторов на сумму около 900 млн руб. Во время судебных разбирательств Андрей Лазарев находился на свободе — под залогом в 1 млн руб., но на приговор не явился и был объявлен в розыск.

Адвокат Андрея Лазарева Александр Егоров пояснил “Ъ-Урал”, что намерен добиваться полного оправдания своего доверителя. «Вопрос об обжаловании будет принят лишь после окончательного решения по экстрадиции»,— пояснил господин Егоров, пояснив, что не в курсе экстрадиционной процедуры. По сведениям “Ъ-Урал”, решение республиканской Генпрокуратуры было обжаловано господином Лазаревым в Минский горсуд, однако позже горсуд передал это дело по подсудности Брестскому облсуду, который рассмотрит жалобу 24 сентября.

Стоит отметить, что сейчас экстрадиции из Белоруссии ожидает еще один уралец — бывший директор департамента рекламы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игорь Разунин, обвиняемый во взяточничестве. Игорь Разунин уже подал прошение о предоставлении статуса беженца, которое пока не рассмотрено. Вопрос о его выдаче пока не решен.

Игорь Лесовских