Прокурор Лесосибирска погиб с семьей в пожаре

В Красноярском крае расследуют уголовное дело о смерти двух семей — прокурора Лесосибирска и его сестры — во время пожара, который случился поздней ночью 16 сентября. Среди погибших — четверо детей. По предварительным данным МЧС, причина возгорания в доме — короткое замыкание электропроводки. Первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов считает, что причиной трагедии стал «человеческий фактор»: люди не смогли открыть дверь изнутри.

В Красноярске следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) из-за гибели восьми человек в жилом доме во время пожара. Среди них был прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, рассказали „Ъ“ в пресс-службе краевой прокуратуры, отметив, что в ведомстве взяли на контроль расследование уголовного дела. «Коллектив прокуратуры Красноярского края выражает свои искренние соболезнования родным и близким прокурора, погибшего 16 сентября 2019 в пожаре по улице Гусарова в Красноярске»,— говорится в сообщении.

Ночью 16 сентября в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что в пятиэтажном жилом доме в Октябрьском районе города про­изошел пожар. На момент прибытия пожарных на третьем этаже в одной из квартир полыхал огонь. Согласно информации ведомства, звонок поступил примерно в половине третьего ночи, в 03:36 по местному времени пожар ликвидировали, выгорело 40 кв. м. Во время тушения сотрудники обнаружили погибших, среди которых четверо — дети. К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

По предварительным данным следователей, в квартире проживала семья с двумя детьми, к ним приехали родственники также с двумя детьми. Пожарных вызывали соседи. После проведения обследования места пожара дознавателями МЧС рассматривается одна из основных причин возгорания — короткое замыкание электропроводки. Как отметили в пресс-службе ведомства, проводка была старой и в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть закоротила и задымилась. «Все произошло в ночное время, и хозяева квартиры, а также их гости уже спали, что и стало причиной их гибели»,— уточняется в сообщении. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства. Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и специалисты других ведомств, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, будут проверяться другие версии пожара.

По словам помощника руководителя следственного управления по связям со СМИ Ольги Дегиль, экспертизы длятся от десяти дней до месяца. «Срок зависит от сложности и вопросов, которые задает следователь. О других версиях дела следствие не распространяется, их будет столько, сколько следователь сочтет нужным»,— рассказала „Ъ“ госпожа Дегиль. Она отметила, что подробной информации по погибшим нет: «Отсутствуют какие-либо дополнительные сведения, уголовное дело возбудили только сегодня».

Вице-мэр Красноярска Владислав Логинов назвал причиной гибели двух семей «человеческий фактор». По его словам, люди погибли, потому что не сумели отпереть входную дверь изнутри, цитирует господина Логинова «Интерфакс». Чиновник полагает, что дверь можно было открыть, но люди в суматохе не нашли ключи.

36-летний Василий Федорцов с 2006 года занимал пост помощника Боготольского межрайонного прокурора, в 2010 году назначен прокурором Пировского района. В 2019 году стал прокурором города Лесосибирска в Красноярском крае. Воспитывал двоих сыновей.

Юлия Сасевич