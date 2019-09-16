БЦ «Стоун» приобрел у компании Л1 бизнес-центр в ЖК «Серебряные зеркала»

Компания Л1 продала бизнес-центр в ЖК «Серебряные зеркала» в Петроградском районе Петербурга. Новым хозяином офисного помещения, расположенного на Каменноостровском проспекте, дом 11, стало ООО «БЦ "Стоун"».

Сумму сделки стороны не разглашают. При этом отмечается, что она стала самой крупной на рынке офисной недвижимости в Петербурге в 2019 году. Общая площадь встроенно-пристроенного семиэтажного здания, введенного в эксплуатацию в 2015 году, составляет более 6 тыс. кв. м.

Известно, что новый собственник намерен сдавать здание бизнес-центра в аренду крупной международной IT-компании ООО «Вейваксесс Сервис».

По данным СПАРК, ООО «БЦ "Стоун"» принадлежит бывшему гендиректору ГК «Эталон» Дмитрию Заренкову.