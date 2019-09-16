Вячеслав Пятков уйдет в отставку после пленума муфтиев Башкирии

Вячеслав Пятков, возглавляющий Совет по межконфессиональным отношениям при главе Башкирии, после завтрашнего пленума муфтиев республики уйдет в отставку, сообщил информированный собеседник "Ъ-Уфа". Мероприятие пройдет в закрытом режиме: прессу на него не аккредитуют. «Нельзя, формат закрытый», — сказал "Ъ-Уфа" исполняющий обязанности муфтия Башкирии Айнур Биргалин.

Об отставке господина Пяткова со ссылкой на него самого в пятницу сообщали татарстанский портал «Реальное время» и уфимский портал «Проуфу». Однако сегодня в беседе с "Ъ-Уфа" Вячеслав Пятков эту информацию не подтвердил и не опроверг. Он заявил, что обо всем объявит после пленума, где должны выбрать кандидатов на должность председателя Духовного управления мусульман республики. «Пленум проведем, потом я вам все сообщу»,— сказал он.

Собеседник "Ъ-Уфа", между тем, сообщил, что об отставке господина Пяткова сегодня говорили на оперативном совещании у руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина. В совете его заменит заместитель Азат Фаттахов.

По информации «Проуфу», накануне отставки более 200 имамов пожаловались главе республики Радию Хабирову на то, что чиновники всячески лоббируют выдвижение на пост муфтия господина Биргалина, вмешиваясь тем самым в дела духовенства и нарушая устав ДУМ.

Наталья Павлова