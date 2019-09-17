«Довольно сложно, будучи частным лицом, найти выход на заказчика»

На Тнф впервые реализуется новый формат сотрудничества между разработчиками проектов и представителями крупнейших нефтегазодобывающих компаний — технологические дни. О том, что это и как они могут повлиять на развитие отрасли, рассказал заместитель председателя оргкомитета ТНФ-2019, директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

Review: В чем суть технологических дней? Кто мог стать их участником?

Леонид Остроумов: Это новый для Тюменского нефтегазового форума формат взаимодействия между представителями малого и среднего бизнеса, которые зачастую имеют уникальные технологии, и топ-менеджерами крупных нефтегазовых компаний.

Подать заявку на участие мог любой желающий — институт, частная компания, отдельные авторы. Сначала все разработчики отправляли нам заявки. В этом году поступило 292 проекта. Потом экспертный комитет отбирал тех, кто подходит по критериям компаний. Так, во второй этап вышли и будут представлены 73 проекта. Они и смогут презентовать разработки непосредственно на форуме.

R: По каким именно критериям проходила экспертиза?

Л.О.:Фактически, заявки принимали по определенным направлениям, в которых есть заинтересованность крупных компаний. В частности, наиболее значимые из них определили ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и НОВАТЭК. Среди направлений —строительство скважин, сопровождение бурения, разработка месторождений, методы увеличения нефтеотдачи, гидроразрыв пласта и другие направления.

R: Что получают авторы проектов? Будет ли заключен с ним договор?

Л.О.: В случае, если проект был одобрен комиссией, разработчики автоматически получают статус «Спикер технологических дней». Таким образом на ТНФ будет реализована возможность презентовать свой проект компаниям, узнать, что необходимо доработать, на какие моменты нужно обратить внимание, потребность в предлагаемом продукте или технологии со стороны той или иной компании.

Форум выступает таким глобальным связующим звеном, чтобы люди могли представлять свои наработки, а крупный бизнес реализовывать их у себя. Довольно сложно, будучи частным лицом, найти выход на заказчика. Мы решаем эту задачу: предоставляем площадку, информируем все стороны, берем на себя организацию. В конечном итоге мы надеемся на то, что компании и разработчики найдут точки для взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас мы не можем спрогнозировать, будут ли между ними подписаны какие-то договоры, это может быть первым продуктивным контактом, а большие контракты подписываются не за один день. Мы хотим, чтобы ТНФ стал площадкой для встреч и переговоров.

В любом случае все участники процесса выигрывают от технологических дней, так как в конечном итоге крупные российские компании сферы ТЭК углубляют знания о российских разработках. Это долгосрочная перспектива, которая в первую очередь направлена на импортозамещение и развитие региональных компаний.

R: Даже при условии участия в форуме делегаций из других стран?

Л.О.: Для зарубежных компаний наш форум выступает «окном» входа, но большинство участников, все-таки, являются представителями РФ.

Проекты участников:

Директор ООО «Н2О Системы очистки» Никита Уфимцев:

В рамках форума мы предлагаем запатентованные безреагентные блочно-модульные установки очистки воды. Наш продукт прошел стадию НИОКР и опытно-промышленные испытания на месторождениях, а также успешно уже эксплуатируется ведущими российскими компаниями («Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Транснефть»). В технологических днях решили поучаствовать, так как к системам комплексной водоочистки проявили интерес специалисты компаний, которые еще не успели приобрести это современное оборудование. А мы всегда готовы к общению с коллегами. Отмечу, что уже были попытки копирования оборудования. Но это делали компании, не обладающее опытом применения нашей технологии. Поэтому их установки не заработали, и заказчики оказались в сложных ситуациях с отсутствием воды на объектах.

Специалист департамента по работе с нефтяными и сервисными компаниями ООО «Югсон-Сервис» Антон Савельев:

Наша компания разработала линейку оборудования, в частности, мостовые пробки и пакера, которые используются при ремонте скважин для изоляции необходимых интервалов ствола. Такое оборудование сейчас востребовано, так как фонд старых скважин все больше нуждается в ремонте. Кроме того, оно позволяет сократить время проведения технологических операций — снизить стоимость работ. Участие в ТНФ-2019 для нас — хороший способ показать наши новейшие разработки и технологии. Компании-участники, действительно, не обязаны заключать договоры, но ООО «Югсон-Сервис» как бренд зарекомендовало себя во многих крупных предприятиях, так что за качество нашего серийного оборудования и разработок мы не переживаем.

Технический директор ООО «САВС-сервис» Николай Клюков:

Мы представляем оборудование, позволяющее произвести укрупнительную многоэлементную сборку трубного узла с последующей высокопроизводительной сваркой. Десятилетний опыт в этой сфере конфигурировался в данную технологию, в данный продукт. В технологических днях мы участвуем, как минимум, по двум причинам. Во-первых, наше предложение заинтересовало ЛУКОЙЛ. Компания настойчиво попросила, чтобы мы участвовали в ТНФ. Нас выбрали, не мы выбирали. Сейчас мы видим, что предложение оказалось универсальным для всех, кто занимается трубными сборками, секторными отводами, элементами трубопроводов. Во-вторых, это рядом с нами, в Тюмени, почему бы не использовать данную площадку.

Алексей Буров