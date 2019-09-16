Грузия не будет призывать Запад к ужесточению антироссийских санкций

Оппозиционная парламентская партия «Европейская Грузия» (ЕГ), состоящая из друзей и единомышленников Михаила Саакашвили, внесла в парламент проект резолюции с обращением к ЕС и США о введении против РФ дополнительных санкций из-за «оккупации исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила в ответ, что не намерена голосовать за резолюцию, поскольку это приведет к принятию Россией новых санкционных мер в отношении Грузии. Лидер парламентского большинства Георгий Вольский заявил на специальном брифинге сегодня утром, что в случае принятия парламентом проекта резолюции ЕГ Россия введет дополнительные санкции против Грузии, а это «нанесет ущерб производителям вина и цитрусовых».

При этом Георгий Вольский обвинил соратников Михаила Саакашвили в деградации российско-грузинских отношений во время их правления. Он также заявил, что ЕГ и партия господина Саакашвили «Единое национальное движение» сейчас хотят спровоцировать новые антигрузинские санкции со стороны Москвы и рост антироссийских настроений в стране. По его мнению, эти шаги предпринимаются оппозицией, чтобы обратить антироссийские настроения в свою пользу на парламентских выборах 2020 года.

Назвав инициативу оппозиции «вредной для страны», господин Вольский подчеркнул, что все семь лет после прихода к власти в 2012 году правящая партия «Грузинская мечта» пытается «ликвидировать катастрофические последствия вредительской политики» команды Михаила Саакашвили. Георгий Вольский напомнил, что правительство Саакашвили «сначала навлекло на Грузию российские санкции» в 2006 году, а затем «спровоцировало ввод российских войск в 2008 году».

Автор проекта резолюции, один из лидеров ЕГ, бывший замминистра иностранных дел Серги Капанадзе назвал позицию правящей партии «наглядным свидетельством» того, что партия «Грузинская мечта» занимает пророссийские позиции.

Напомним, летом после нового обострения российско-грузинских отношений Москва запретила прямые авиарейсы из российских городов в Грузию, но не прекратила импорт грузинского вина, минералки, фруктов и цитрусовых. Кроме того, РФ не закрыла для российских туристов сухопутную границу с Грузией. Тем не менее из-за уже введенных санкций Грузия до конца года может потерять $400–500 млн.

О последствиях конфликта — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».

Георгий Двали, Тбилиси