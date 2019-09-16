Власти перенесут дату опроса о месте строительства храма Святой Екатерины

Опрос о выборе места строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге перенесут с субботы, 12 октября, на воскресенье, 13 октября. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев.

По его словам, такое решение связано с тем, что около 80% участков расположены в средних школах, во многих их них по субботам проходят занятия.

Проект переноса даты рассмотрят на очередном заседании комиссии 18 сентября. Опрос будет проводить избирательная комиссия Екатеринбурга. Изначально его планировалось провести в августе, однако дата была перенесена на сентябрь. Осенью спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин сообщил, что его проведут 12-13 октября. В опрос включат три территории: пересечение улиц Фурманова—Белинского, место бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом. Изначально храм планировалось построить в сквере у театра драмы. Однако после массовых протестов епархия РПЦ и застройщик (УГМК и РМК) отказались от этой идеи.

Подробнее о выборе площадок для строительства храма — в материале “Ъ-Урал”

Анастасия Реутова