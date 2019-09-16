Сосновоборский ДОК попал под наблюдение из-за долга 3,9 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в ООО «Сосновоборский деревообрабатывающий комбинат». Также процедура наблюдения введена в ООО «Сиблес проект», где Сосновоборскому ДОКу принадлежит 100%. Заявления о признании деревоперерабатывающих предприятий подал ВЭБ.РФ. Сосновоборскому ДОКу предъявлен долг 3,9 млрд руб., «Сиблес проекту» — 3 млрд руб. Как следует из материалов суда, задолженность у ДОКа возникла по кредитным договорам, заключенным в 2012-2013 годах, а также по договорам поручительства по кредитам «Сиблес проекта».

Основным видом деятельности ООО «Сосновоборский деревообрабатывающий комбинат» является производство фанеры. «Сиблес проект» и Сосновоборский ДОК были связаны с красноярской группой «Малтат». В 2016 году руководство «Сиблес проекта» рассказывало о планах «Малтата» запустить комплекс по выпуску изделий для деревянного домостроения в Красноярском крае за 1,5 млрд руб.

Выручка «Сиблес проекта» в 2018 году составила 464,4 млн руб., долгосрочные и краткосрочные обязательства — 6,9 млрд руб. Сосновоборский ДОК получил выручку 47 тыс. руб.

Оксана Павлова