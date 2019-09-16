Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде начнет деятельность с 1 октября

Постановлением пленума Верховного суда РФ четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде начнет свою деятельность с 1 октября. Напомним, суд был образован в 2018 году. Его председателем назначен Магомед Магомедов, который был судьей Верховного суда РФ с 1989 по 2014 года. Здание суда находится на проспекте Гагарина, 17А.

Апелляционный суд общей юрисдикции рассматривает дела по жалобам на судебные акты областного суда, принятые им в качестве суда первой инстанции и не вступившие в законную силу, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Анастасия Еремина