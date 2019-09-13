Курс доллара. Прогноз на 16–20 сентября

Максим Петроневич, старший экономист С средне- и долгосрочной перспективе российские риски возросли на фоне торговой войны Большую опасность для валютного и фондового рынков России представляет замедление мировой экономики, которое в наиболее пессимистичном сценарии может перерасти в глобальную рецессию. Это приведет к существенному замедлению спроса и падению цен на сырьевые товары, являющиеся основой российского экспорта. С точки зрения инвесторов, в средне- и долгосрочной перспективе российские риски возросли на фоне торговой войны. Однако анонсированное 11 сентября со стороны ЕЦБ снижение депозитной ставки, перезапуск программы выкупа активов и ожидаемое снижение учетной ставки со стороны ФРС сдерживают активные распродажи на финансовых рынках и стимулируют рост цен на нефть. В связи с этим мы ожидаем сохранения тренда на временное — в течение сентября — укрепление рубля до уровня 63,5–64 руб./$.

Михаил Поддубский, главный аналитик Курс рубля на текущих уровнях уже несколько переоценен Всю неделю наблюдалось восстановление основной группы валют EM. Пара доллар/рубль на этом фоне опустилась в район минимумов за шесть недель, и на наш взгляд, курс рубля на текущих уровнях уже несколько переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей. Однако при сохранении сравнительно высокого аппетита к риску эта переоценка в рубле может сохраняться, и на следующей неделе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 63,5–65 руб./$.

Антон Покатович, главный аналитик Российская валюта может продемонстрировать попытки укрепления выше уровня 64 руб./$. Рубль входит в зону временной «перекупленности». Полагаем, что на следующей неделе российская валюта может продемонстрировать попытки укрепления выше уровня 64 руб./$. При этом движение курса может находиться в достаточно широком коридоре 63,7–65,5 руб./$. Основные драйверы для укрепления рубля — надежды на деэскалацию торгового конфликта между США и КНР, а также ожидания инвесторами еще одного снижения ставки ФРС на следующей неделе.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Нервозность на рынке ослабла Основными факторами, влияющими на российский рубль, будут начало налогового периода и внешний фон. Нервозность на рынке ослабла, а аппетит к риску у инвесторов вырос в результате взаимных уступок США и Китая в торговых противоречиях, возобновления QE и снижения ставки по депозитам в ЕС. Это позволило укрепиться рублю ниже 65 руб./$. Наиболее важными событиями станут решение ФРС по учетной ставке и сигналы по денежно-кредитной политике по итогам заседания ФРС в среду. Рынок ожидает снижения ставки на 0,25% и «голубиной» риторики. В случае отсутствия четких сигналов по снижению ставки в дальнейшем может произойти снижение риск-аппетита.