Курс доллара. Прогноз на 16–20 сентября

Российский рубль завершил неделю стремительным укреплением позиций. За пять дней курс доллара снизился почти на 1,5 руб., до отметки 64,24 руб./$ — минимума с начала августа. Впрочем, американская валюта теряет позиции к большинству валют развивающихся стран на фоне решений США и Китая возобновить переговорный процесс по торговым спорам. Дополнительную поддержку рублю оказывают восстановившиеся цены на нефть, а также снижение геополитических рисков.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк "Открытие"
|63.50-64.00
|ПСБ
|63.50-65.00
|"БКС Премьер"
|63.70-65.50
|СМП Банк
|64.00-65.75
|Банк Русский Стандарт
|63.70-65.00
|Консенсус-прогноз *
|64.37
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Максим Петроневич, старший экономист
С средне- и долгосрочной перспективе российские риски возросли на фоне торговой войны
Большую опасность для валютного и фондового рынков России представляет замедление мировой экономики, которое в наиболее пессимистичном сценарии может перерасти в глобальную рецессию. Это приведет к существенному замедлению спроса и падению цен на сырьевые товары, являющиеся основой российского экспорта. С точки зрения инвесторов, в средне- и долгосрочной перспективе российские риски возросли на фоне торговой войны. Однако анонсированное 11 сентября со стороны ЕЦБ снижение депозитной ставки, перезапуск программы выкупа активов и ожидаемое снижение учетной ставки со стороны ФРС сдерживают активные распродажи на финансовых рынках и стимулируют рост цен на нефть. В связи с этим мы ожидаем сохранения тренда на временное — в течение сентября — укрепление рубля до уровня 63,5–64 руб./$.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Курс рубля на текущих уровнях уже несколько переоценен
Всю неделю наблюдалось восстановление основной группы валют EM. Пара доллар/рубль на этом фоне опустилась в район минимумов за шесть недель, и на наш взгляд, курс рубля на текущих уровнях уже несколько переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей. Однако при сохранении сравнительно высокого аппетита к риску эта переоценка в рубле может сохраняться, и на следующей неделе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 63,5–65 руб./$.
Антон Покатович, главный аналитик
Российская валюта может продемонстрировать попытки укрепления выше уровня 64 руб./$.
Рубль входит в зону временной «перекупленности». Полагаем, что на следующей неделе российская валюта может продемонстрировать попытки укрепления выше уровня 64 руб./$. При этом движение курса может находиться в достаточно широком коридоре 63,7–65,5 руб./$. Основные драйверы для укрепления рубля — надежды на деэскалацию торгового конфликта между США и КНР, а также ожидания инвесторами еще одного снижения ставки ФРС на следующей неделе.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Нервозность на рынке ослабла
Основными факторами, влияющими на российский рубль, будут начало налогового периода и внешний фон. Нервозность на рынке ослабла, а аппетит к риску у инвесторов вырос в результате взаимных уступок США и Китая в торговых противоречиях, возобновления QE и снижения ставки по депозитам в ЕС. Это позволило укрепиться рублю ниже 65 руб./$. Наиболее важными событиями станут решение ФРС по учетной ставке и сигналы по денежно-кредитной политике по итогам заседания ФРС в среду. Рынок ожидает снижения ставки на 0,25% и «голубиной» риторики. В случае отсутствия четких сигналов по снижению ставки в дальнейшем может произойти снижение риск-аппетита.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Рубль на внутреннем рынке поддержит налоговый период
Все внимание рынков приковано к заседанию ФРС, где ожидают снижения ставки по федеральным фондам на 25 б. п. Решение поддержит высокорискованные валюты, в частности рубль, где ставка Банка России 7% остается привлекательной для операций carry-trade в свете понижения стоимости фондирования доллара. Рубль на внутреннем рынке поддержит налоговый период: 16 сентября будут проведены выплаты акцизов, а 20 сентября — самые крупные выплаты в этот период (НДС, НДПИ и акцизы).
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