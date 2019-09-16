Сервис заказа автомобилей Wheely запустился в Париже

Сервис для вызова частных водителей Wheely начал работу в Париже, сообщили “Ъ” в компании. Первоначально компания запускает только тариф с Mercedes-Benz S-класса, позднее будут добавлены E-класс и V-класс, уточнили в Wheely.

В апреле сервис привлек $15 млн инвестиций, в том числе на запуск во французской столице. Компания основана в 2010 году Антоном Чиркуновым (сын бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова), она работала в ряде российских городов и в Лондоне. Совокупный объем привлеченных Wheely средств составляет $28 млн.