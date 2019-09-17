Университеты в «облаках»

Вузам в регионах зачастую непросто конкурировать за привлечение лучших кадров и талантливых студентов, однако теперь у сотни российских университетов появится доступ к новейшим технологиям в области искусственного интеллекта, которые можно будет использовать как для обучения, так и для разработки индивидуальных образовательных треков.

Всего на площадке «Острова» ректоры участвовавших в интенсиве вузов подписали более 3 тыс. соглашений — как между собой о взаимодействии, так и с участниками экосистемы технологического развития. Они касаются как доступа к цифровому контенту и персональным рекомендациям по траектории развития, а также к цифровой платформе управления талантами, так и создания «Точек кипения» на базе университетов и интеграции в систему Олимпиады НТИ от Кружкового движения НТИ. В частности, 63 вуза присоединились к партнерской сети Университета 20.35, Платформы НТИ и АСИ и договорились сотрудничать в технологической повестке.

«Перевод в цифру — это в первую очередь переход на новую культуру — культуру организации деятельности. И, конечно, переход на новую методологию. Методология цифровизации образования строится из нескольких ключевых вещей: это педагогический дизайн, построение индивидуальных траекторий и вообще персонализация, а также сбор и анализ подтвержденных образовательных результатов»,— отмечает Василий Третьяков, генеральный директор Университета 20.35. Сейчас обучение дается фронтально, без погружения человека в деятельность, на одних лишь лекциях и освоении шаблонов, а изобретательности, самовыражению и творческому подходу зачастую не остается места, считает он.

Предполагается, что Университет 20.35 станет технологической платформой модернизации российских университетов и высшего образования, на которой они могут строить сетевое взаимодействие между собой, а также с системой дополнительного образования и другими участниками образовательного рынка и бизнеса, работать над созданием цифрового профиля студента, его цифровой моделью компетенций. То есть те технологии, которые сегодня доступны лишь в рамках интенсивов Университета 20.35, в будущем будут доступны вузам и другим образовательным организациям.

Вузы попали в сеть

Одним из основных результатов «Острова 10–22» стал крупнейший в мире сетевой образовательный проект, объединивший 100 российских университетов в разработке и продвижении технологий в области искусственного интеллекта и развития соответствующих компетенций у сотрудников вузов и студентов. Помимо Университета 20.35 в его реализации будут участвовать такие компании, как Mail.ru Group, «Крибрум», Skyeng, Bigdata team и GIL.

Предполагается, что объединение усилий университетов, частных и государственных организаций позволит, с одной стороны, повысить доступность и конкурентоспособность образования, с другой — обеспечить лидерство в использовании искусственного интеллекта. Отметим, именно этот набор технологий признается многими странами как одно из наиболее важных конкурентных преимуществ — стратегии по развитию ИИ утвердили практически все крупные страны: от Китая до Германии.

Проект подразумевает две части: во-первых, вузам уже с 1 сентября доступны образовательные модули, обеспечивающие освоение компетенций в области искусственного интеллекта. Также учебные заведения создадут условия для того, чтобы результаты освоения студентами персональных траекторий могли учитываться в базовых образовательных программах на основании цифрового следа и цифрового профиля обучающегося на платформе Университета 20.35. А Университет 20.35, в свою очередь, предоставит студентам и сотрудникам университетов бесплатный доступ к сервисам формирования персональных траекторий обучения в области искусственного интеллекта.

Во-вторых, в рамках проекта будут собираться данные для построения цифровых моделей компетенций специалистов в вузах и разрабатываться сервисы с рекомендациями от искусственного интеллекта. «Сбор цифрового следа требует новой культуры организации образовательно процесса, новых протоколов взаимодействия и нового уровня участия самих обучающихся в изменении образовательного процесса. Именно это мы и хотели показать на "Острове 10–22", погружая "островитян" в процесс сбора цифрового следа, работы с рефлексиями, знакомя их с анализом данных и образовательным дата-инжинирингом. А что получилось у нас на самом деле — увидим к концу года по тем результатам, которые продемонстрируют университеты-участники»,— отмечает руководитель направления «Развитие на основе данных» Университета 20.35 Андрей Комиссаров.

Еще один элемент — предметная разметка образовательных результатов — необходимое условие качественного сбора цифрового следа и визуализации реального опыта и прогресса учащихся.

Технологии объединили в сервисы

Еще одним важным направлением для вузов станет применение командами опыта, полученного на «Острове», и развитие цифровых сервисов. В частности, для поддержки и реализации разработанных во время «Острова» проектов была запущена сервисная модель соглашений о взаимодействии всех участников экосистемы технологического развития. В каталоге собрано более 120 сервисов: продуктов, проектов, платформенных решений и франшиз от Минобрнауки, Университета 20.35, Платформы НТИ, АСИ, РВК, «Сколково», Центров компетенций НТИ, союза «Молодые профессионалы», Агентства международного сотрудничества, ВШЭ, МФТИ и других. Их количество постоянно увеличивается за счет новых участников. Цифровая платформа каталога позволяет в режиме онлайн заключать соглашения в форме «франшизы» между поставщиками сервисов и вузами.

В частности, с 12 июля на «Острове» заработал сервис «Эксперт НТИ». Участники интенсива, желавшие включиться в работу рынков Национальной технологической инициативы и Центров компетенций НТИ, указывали направление своей экспертности, а также получали ее подтверждение от других участников «Острова». К концу образовательного интенсива была сформирована карта экспертности участников и команд.

Помимо этого, вузы смогут воспользоваться и сервисами-помощниками для перехода к модели «цифрового университета». Благодаря им образовательные учреждения смогут лучше подготовиться к участию в конкурсе на внедрение у себя такой модели. Сервисы были запущены на базе Университета 20.35 при использовании технологий искусственного интеллекта и включают сервисы цифрового контента, биржи компетенций, рекомендаций и отслеживания, цифрового следа, сервис диагностики и отбора.

Напомним, создание моделей «цифрового университета» предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика». Модель «цифрового университета» будет состоять из нескольких блоков, включающих информационные системы управления университетом и сервисы онлайн-поддержки образовательного процесса. Для разработки, испытания и внедрения моделей «цифрового университета» российские вузы получат гранты до 100 млн руб., для этого им необходимо подготовить проект и представить его на отборочный конкурс. «Используя сервисы Университета 20.35, вузы смогут усилить свои заявки на конкурс. Наши сервисы и технологии позволяют вузам экономить время и усилия на то, чтобы уже сегодня применять у себя лучшие мировые практики»,— пояснил технический директор Университета 20.35 Тарас Пустовой.

Ксения Ильинская

Александр Наумов, ректор Костромского государственного университета: — На «Острове» многие товарищи, особенно ректоры, жалуются на нормативные ограничения, препятствующие успешному развитию российской системы образования. Им можно ответить расхожей фразой: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». В эти дни у нас есть уникальная возможность не только выявить барьеры, но и сформировать комплекс решений, расшивающих узкие места системы. «Остров» открывает принципиально новые возможности для нахождения университетами своего места в авангарде технологического прорыва России. Цели ясны, нужно определить задачи и приняться за работу. «Остров» запустил синергию во взаимодействии между университетами, теперь сетевые университетские коллаборации способны сами формировать повестку развития высшего образования страны, в том числе формируя запросы к Университету 20.35 и другим институтам развития.