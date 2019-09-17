Как участники «Острова 10–22» учились управлять космическим кораблем, и зачем это было нужно

Каждый день участники тренировали навыки командного взаимодействия на симуляторе управления космическим кораблем GT-R:Space. Каждый брал на себя роль: капитана, инженера, пилота, канонира, ученого, связиста — и отвечал за отдельную функцию на корабле. Миссия симулятора построена так, что команда может победить только при слаженных действиях всех игроков.

Во время игры датчики фиксировали уровень стресса, а нейросеть распознавала эмоции игроков. Завершив миссию, игроки получали цифровой профиль команды: о действиях членов экипажа, их коммуникации и эффективности. Участники разбирали свой результат, а на следующий день могли поменяться ролями и сыграть еще раз, чтобы улучшить его.

Формат симулятора позволял поместить участников в экстремальные условия и оценить их способность действовать в условиях высокой неопределенности. Каждый экипаж искал ответ на вопросы: могут ли они добиться результата, насколько слаженно действуют, как приспосабливаются к стрессу и, главное, что надо изменить в командной работе, чтобы пройти миссию.

За время «Острова» команды сыграли 140 игровых партий. Результаты соревнования обновлялись в реальном времени и были видны всем участникам. Экипаж, занявший первое место в рейтинге, получил приглашение на следующий «Остров».