«Остров 10–21»

Первый образовательный интенсив «Остров» прошел с 10 по 21 июля на базе ДВФУ на острове Русский. В нем приняли участие порядка 1 тыс. человек: технологические предприниматели, программисты, IT-гики, управленцы, занимающиеся цифровизацией регионов, а также дети—победители олимпиад, выпускники «Кванториумов» и «Сириуса». На интенсиве впервые в российской и мировой образовательной практике еще на этапе отбора использовался искусственный интеллект, оценивавший возможности участников, а затем формировавший рекомендации и индивидуальные программы обучения. Проводились биометрические измерения и сбор цифрового следа. Новацией стало также распределение участников по образовательным активностям, сбор данных о востребованности курсов. Впервые была реализована столь интенсивная программа обучения, во время интенсива одновременно проходило порядка 30 образовательных мероприятий, а в сумме они составили более 1 тыс. за десять дней, что является рекордом среди образовательных форматов.