Неизвестные разрисовали часовню в центре Новосибирска

Вандалы изрисовали фасад часовни во имя святого Николая Чудотворца в центре Новосибирска. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе областного управления МВД, полиция начала проверку по этому факту.

Граффити на памятной плите позади часовни появилось на прошедших выходных. «Заявление поступило вчера, сотрудники выезжали на место и произвели осмотр. В настоящее время проводят проверку»,— сказал представитель ведомства. В новосибирской метрополии РПЦ отказались от комментариев.

Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая — один из символов Новосибирска. Она была построена в 1914 году. В 1930 году на заседании новосибирского окрисполкома было одобрено постановление горсовета о сносе здания. Часовню вновь построили в 1993 году к 100-летию Новосибирска.

Юлия Сасевич