Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание «единого регулятора» энергетического рынка и объединение таможенной политики. С документом, подлинность которого подтвердил источник в Белом доме, ознакомился “Ъ”.

«Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» в начале сентября парафировали (согласовали с возможностью незначительных изменений) премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. При этом ранее проект программы интеграции не публиковался. Между тем он довольно радикальный и подразумевает частичную экономическую интеграцию на уровне не менее чем в Евросоюзе.

Документ подразумевает создание единого Налогового и Гражданского кодексов, введение единого внешнеторгового режима, унифицированного учета собственности и почти объединенного банковского надзора. Центральный банк России и Национальный банк Белоруссии будут работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора. C 2021 года объединение ждет таможенную и энергетическую политику государств. Упоминается в программе и создание единого регулятора рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом документ не содержит конкретных договоренностей о судьбе «единого» бюджета Союзного государства. Также программа не описывает изменения в сферах обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения, науки и госуправления.

К 1 ноября текущего года Россия и Белоруссия представят предложения по «дорожным картам» объединения экономик, к концу 2020 года планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях.

Подробнее о программе экономической интеграции России и Белоруссии — в материале “Ъ” «Дружба налогов».