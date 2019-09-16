Wildberries и «Русский стандарт» провели первую покупку по QR-коду

Онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский стандарт» провели первую оплату товаров в интернете по QR-коду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

В Wildberries считают, что у системы быстрых платежей (СБП) есть ряд преимуществ по сравнению с привычными банковскими трансакциями. В «Русском стандарте» надеются на востребованность технологии среди онлайн-магазинов.

«Сегодня мы активно работаем над внедрением всех сервисов оплаты с помощью QR-кода через систему быстрых платежей, который станет еще одним удобным способом безналичной оплаты и позитивно повлияет на развитие эквайринга и рост доли безналичных платежей в России»,— сказала директор департамента эквайринга «Русского стандарта» Инна Емельянова.

Банк продемонстрировал работу таких переводов на Петербургском международном экономическом форуме на примере кофейного автомата. «Русский стандарт» готов был провести первую операцию с QR-кодом еще в августе, однако оказалось, что для этого требуется сертификат не только на прием платежей, но и на отправку.

Подробнее об использовании QR-кода и о его преимуществах читайте в публикации “Ъ” «СБП стартовала наполовину».