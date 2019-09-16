«Сквер ангелов» открыли на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Памятный «Сквер ангелов» открылся в Кемерово на месте торгового центра «Зимняя вишня», где в марте прошлого года при пожаре погибли 60 человек. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев охарактеризовал сквер как уникальный объект, аналогов которому в России нет.

«Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Я очень надеюсь, что каждый зашедший сюда поймет, что надо ценить жизнь человека, уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка. Поэтому здесь очень много мест для отдыха детей»,— сказал глава региона во время прогулки с журналистами в воскресенье.

По периметру сквера высажены 60 десятиметровых сосен — по одной в память о каждом погибшем. Сама территория разделена на две зоны: в первой располагаются детские горки и интерактивный фонтан, во второй — пешеходные дорожки, большой газон, скамейки и качели. Зоны разделены стеной из природного камня с капающей водой и подсветкой. В парке также есть светомузыкальная башня с фонтаном, музыкальная ротонда и часовня. Башня, установленная в центре парка, олицетворяет Кузнецкую крепость, с которой началась история Кемеровской области. Под куполом ротонды установлена музыкальная металлическая сфера, на которой выгравированы имена погибших в «Зимней вишне».

Благоустройство выполнено из природных материалов, пешеходные дорожки вымощены плитами из натурального камня. Сквер возведен на спонсорские средства и частные пожертвования. Ориентировочная стоимость проекта ранее называлась на уровне 5 млн руб. Парк спроектировал британский архитектор Джон Калвин Вайдман. Напомним, открытие сквера переносилось трижды. Объект возведен за восемь месяцев при требующихся 2-3 годах, строители работали круглосуточно.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на четвертом этаже, где находились кинозалы. Фигурантами уголовного дела о пожаре являются 15 человек, все они арестованы. Дело находится на рассмотрении Заводского райсуда Кемерово.

Подробнее о судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев