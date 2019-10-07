Сегодня исполняется 67 лет президенту России Владимиру Путину

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев:

— Уважаемый Владимир Владимирович! От лица Ночной хоккейной лиги и всех хоккеистов—участников Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд поздравляю Вас с днем рождения! Именно благодаря Вашей поддержке в России активно развивается массовый и любительский спорт, а Ночная лига стала настоящим чемпионатом страны среди любителей.

Своим личным примером Вы вдохновляете людей заниматься хоккеем, вести здоровый и активный образ жизни. Мы желаем Вам крепкого здоровья, новых великих свершений и ярких побед на благо нашей Родины!

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