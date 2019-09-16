В России начался эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года.

Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов. Правительство также намерено испытать эффективность механизмов маркировки. В эксперименте могут поучаствовать производители и импортеры велосипедов.

Напомним, с инициативой по проведению эксперимента выступили крупные производители велосипедов, в частности «Веломоторс», «Форвард», «Велобалт» и «Спортмастер».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Технику отследят по номерам».