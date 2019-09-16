Сборной Испании повезло с финалистом

Чемпионат мира по баскетболу в Китае завершился не очень интересным с точки зрения сюжета финалом. Сборная Испании, которую в нем ждали, слишком легко, со счетом 95:75, обыграла сборную Аргентины, появление которой в этом матче — безусловный сюрприз этого первенства.

В нынешнем испанском триумфе, конечно, нет ровным счетом ничего экстраординарного. Это было второе золото, завоеванное сборной Испании на чемпионатах мира. Предыдущее она добыла довольно давно — в 2006 году, но нельзя сказать, будто бы за прошедшие 13 лет ее статус переживал какие-то радикальные трансформации. Из той части элиты, которая подразумевает борьбу за ценнейшие призы, испанцы не выпадали. Статус конвертировался в три титула, завоеванные на континентальных первенствах, и медали на трех подряд Олимпиадах. На двух — в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м — испанцы добирались до решающего матча, уступая в нем сборной США. Но не такой слабенькой сборной США, которая приехала в Китай, а настоящей, составленной из лучших игроков НБА.

Перед этим турниром, разумеется, обращали внимание на то, что многим испанским баскетболистам уже за 30, а Марку Газолю и Руди Фернандесу, игравшим еще в 2006-м, прилично за 30, и их роли по-прежнему ключевые, а не эпизодические, на то, что в контрольных матчах в преддверии чемпионата испанцы были неидеальны, и, скажем, проблемная российская команда просто уничтожила их, словно имела дело с аутсайдером, а не претендентом на золото. Но все это были придирки. В матчах по-настоящему важных сборная Испании предстала командой с достаточным запасом и класса, и свежести, и повисела за весь турнир на тоненьком волоске только один раз — когда в полуфинале ее заставили продираться дальше сквозь два овертайма австралийцы.

Сюрпризом было появление в финале аргентинцев. Они, казалось, как раз давно прошли свой пик, растеряли присущую им на стыке прошлого и текущего десятилетий глубину и яркость. Тем не менее аргентинцам, все еще вынужденным полагаться на мастерство вплотную приблизившегося к 40-летнему рубежу Луиса Сколы, удалось без срывов пройти невеликих оппонентов (сборная России, потерявшая две трети лидеров, была чуть ли не самым опасным среди них) на групповой стадии, а в play-off разобраться с двумя грандами — сербами и французами. В матче, чемпионат завершавшем, трюк, однако, не прошел.

Он вообще был довольно скучным, этот финал. На сражение, полное интриги, он настраивал недолго — одну стартовую четверть, и то с натяжкой. Аргентинцы ее отвратительно начали, сразу отпустив соперника далеко вперед, потом почти догнали, потом снова отпустили… И можно было подумать, что какой-никакой запас прочности, чтобы пободаться с испанцами, у них есть.

Но дальше разница в возможностях команд была слишком очевидной. Сборная Испании не была безупречной, но, в отличие от французов, превосходство в росте использовала эффективно и часто топтала аргентинцев под щитами. Марк Газоль, Рики Рубио, Серхио Юль очки набирали исправно разными способами. А аргентинская игра отрезками навевала мысли то ли о выхолощенности, предельной усталости, то ли о странном, учитывая ранг матча, дефиците концентрации: не забивались легкие мячи, напрочь ломался рисунок атак, возникали чудовищные провалы в защите.

Иногда сборная Аргентины «взрывалась». Но этих «взрывов» было слишком мало, чтобы рассчитывать «сожрать» испанский отрыв, быстро достигший солидных значений. На этом чемпионате мира произошло не так уж мало неожиданного. А вот финал оказался абсолютным торжеством логики.

Алексей Доспехов