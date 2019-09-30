Превращения змеи

Александр Вэнг — человек скромный и застенчивый. При этом масштаб его влияния на индустрию моды огромен. Бывший креативный директор Balenciaga и успешный пропагандист спортшика и концепции «сочетай низкое с высоким» получил приглашение поучаствовать в проекте «Serpenti глазами…» и представить свое видение знакового аксессуара дома Bvlgari — сумки Serpenti Forever. Первым в проекте в 2017 году принял участие дизайнер Николас Кирквуд, но коллекция Вэнга привлекла гораздо больше внимания.

Вэнг не сдерживал фантазию. В основе дизайна коллекции — упаковочные сумки и пакеты. Но не из сукна или плотной бумаги, а из дорогой кожи разных цветов. Если присмотреться, то сумки из коллекции Alexander Wang x Bvlgari напоминают коробки для часов, мешки-пыльники для хранения аксессуаров, бумажные пакеты для покупок. И все модели объединяет знаковый элемент — голова змеи. Собственно, со змеи когда-то все и началось. В конце 1940-х ювелирный дом Bvlgari выпустил часы на гибком браслете. Витки, охватывавшие запястье, были выполнены либо в технике Tubogas, либо из сетчатого золота. Корпус часов располагался или в начале браслета, или в центре. Во второй половине 1950-х витки стали больше напоминать рептилию по форме и деталям. В 1960-е она обрела чешуйки, глаза, на некоторых моделях из пасти даже появлялся раздвоенный язык. Serpenti как будто высмеивали сексистские представления о «грешной женской натуре». К часам со временем добавились кольца, браслеты, пояса, клатчи, колье. В 1990-е появились очки со змеиными головами и сумки из кожи рептилий.

В своей работе Вэнг ориентировался на часы-браслет Serpenti 1960-х годов из золота с рубинами. Это одна из первых моделей, которые начали появляться в 1960 году и ознаменовали переход от змеиных мотивов в дизайне к вполне узнаваемым рептилиям. Змея выполнена в трубчатой версии техники Tubogas.

Вечеринка в честь запуска коллекции Alexander Wang x Bvlgari была грандиозной. К небоскребу по адресу Пятая авеню, 712 съехалась вся нью-йоркская модная общественность. Гостей принимали в декорациях огромного универмага, закрытого на ночь: украшения убраны с подставок, товар спрятан на склады, повсюду голые манекены, коробки из-под обуви. Мороженое подавали в баночках для крема, коктейли наливали во флаконы для духов. Идею предложил Александр Вэнг: «Концепция мероприятия пришла ко мне, когда я пересматривал классический фильм 80-х "Манекен" с Ким Кэттролл. Мы хотели передать магию происходящего в универмаге, когда выключают освещение, добавив ностальгического флера в поход по отделам универмага — от косметического прилавка с мороженым до парфюм-бара и кафе в обувном салоне,— сказал Александр Вэнг.— В сегодняшнем меняющемся розничном ландшафте брендам особенно важно найти новый подход к шопингу в стенах торгового заведения. Пятая авеню, 712 — культовый нью-йоркский адрес, благодаря общему видению и нашей совместной работе мы реализовали некое подобие магазина будущего. Ему нужно привлекать внимание и отступать от норм, чтобы привлекать клиентов нового типа».

Натела Поцхверия