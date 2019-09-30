По мотивам Вазарели

Искусство и цвет занимают почетные места в списке важнейших страстей итальянцев. Вряд ли удастся сыскать лучших колористов, чем жители Апеннин. Оставив шедевры Возрождения туристам, сами они сходят с ума по современному искусству. Основанный на его мотивах дизайн проникает и в моду.

Союз искусства и моды кажется совершенно естественным, но если речь заходит о мехах, все еще удивляет. Кажется, что мех, один из самых красивых и привлекательных материалов, созданных природой, не нуждается в гармонизации, которую художники считают своей обязанностью. Дизайнеры итальянского модного дома Braschi не то чтобы ставят этот тезис под сомнение, но в своей коллекции «осень-зима 2019/20» демонстрируют, как искусство может изменить мех.

Отправной точкой коллекции послужило творчество французского художника венгерского происхождения Виктора Вазарели. Миру он известен как классик оп-арта, исследующий тотальные орнаменты, оптические эффекты, перетекание абстрактных мотивов в фигурные и наоборот. Создатель пространственных «обманок», он простыми геометрическими формами мог придать своим работам пластическую трехмерность. По сути, в 1950–70-х годах он экспериментировал с простейшими формами виртуальной реальности. Ее иллюзорная пластика не могла не повлиять на моду, упаковку и дизайн в целом еще при жизни художника. Вазарели считал, что искусство должно быть доступным, и настаивал на создании произведений, которые можно было бы тиражировать промышленным способом. Он называл их «мультипли».

Модель во время показа Braschi «осень-зима 2019/20» Фото: Braschi

В Braschi манифесты художника перевели на язык меховой моды. Op-Fur Couture — так назвали коллекцию — пронизан настроением 70-х годов XX века. Они читаются и в силуэтах, удлиненных, летящих, и в цвете. Именно в эти годы стало возможным окрашивать мех в яркие цвета. Насыщенная палитра коралловых, горчичных, голубых оттенков, интенсивного красного, глубокого синего и темно-зеленого переводит мех в разряд ткани. И с ней меховщики Braschi обходятся совершенно свободно.

Нет, они не кроят сложносочиненные конструкции с кутюрными драпировками, но сложность декора превосходит обычные стандарты. Тканый эффект, похожий на ковер с геометрическим рисунком, создает сложнейшая техника интарсии. Это что-то вроде меховой мозаики, очень напоминающей картины Вазарели с их волнами, зигзагами, ромбами, кругами и полосами. Короткие и длинные накидки и пончо выполнены в технике роспуска и интарсии в четырех или пяти цветах, в точных формах и пропорциях отражается совершенство геометрических элементов. Вставки из люрекса в норковых шубах придают их мерцающему ритму дополнительную глубину.

Модель во время показа Braschi «осень-зима 2019/20» Фото: Braschi

Самые яркие вещи в коллекции созданы из меха норки в сочетании с мехом соболя или лисы и особенно с экзотическими пятнистыми шкурами. Длинный мех рыси и разноцветная шиншилла, лиса и баргузинский соболь, классика и очевидный авангард — вазарелиевская геометрия любому меху придает динамику и живость. В этих меховых куртках, манто и шубах нет и намека на старомодность. В них чувствуется пульсирующая молодость, чуть легкомысленная, но не бездумная. Та самая, которую мы все ищем и мечтаем продлить.

Владимир Гридин