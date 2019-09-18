«Юрист занимается не "тушением пожара", а разработкой "мер противопожарной безопасности"»

Управляющий партнер адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Дмитрий Казаков — о нетипичной для юристов роли «миротворцев» при поиске правильных правовых решений, стратегической важности определения границ соблюдения закона и повышении уровня «правовой осознанности» бизнеса.

— Адвокатское бюро «Казаков и партнеры» имеет репутацию консультанта крупных энергетических корпораций. Это была изначально выбранная специализация?

— С момента учреждения бюро в 2003 году мы не ставили юридическую практику в рамки узкой специализации. Однако благодаря доверию ряда крупных игроков энергетической отрасли мы действительно сформировали обширную экспертизу по консультированию представителей национального сырьевого сектора. Более того, некоторые наши правовые решения разработаны специально под запросы участников рынка, а положение консультанта с отраслевыми знаниями задает высокий стандарт профессионального отношения к каждому поручению. В целом блок консультирования энергетических компаний сейчас составляет около 34% от нашей практики.

— Кем являются клиенты практики частных лиц — они изначально незнакомы с бюро или сотрудничали в роли сотрудников, бенефициаров корпоративных клиентов?

— Систематическое сотрудничество с корпоративными клиентами, которое может длиться и более десятка лет, порой и правда создает формат доверительных отношений, при которых высокопоставленный сотрудник или акционер обращается в бюро за решением своих личных правовых задач. Так мы быстро пришли к пониманию необходимости работать по принципу «одного окна», когда менеджмент корпоративного клиента имеет возможность получать у нас квалифицированную помощь по юридическим вопросам личного характера. Например, до создания практики уголовного права мы рекомендовали клиентам других адвокатов, но пришли к пониманию необходимости развития собственного сильного направления для защиты по экономическим делам именно по настоянию клиентов: «Нет, мы привыкли к вашим стандартам работы». Немаловажную роль здесь играет и вопрос доверия.

Однако сложно воспринимать подобные обращения как тенденцию или канал продаж: подавляющее число частных лиц, чьи интересы мы представляли, обратились в бюро по совету других юристов, наших клиентов или партнеров. Стоит отметить, что последнее время дают пользу и маркетинговые инструменты. Порой потенциальные клиенты приходят в результате самостоятельного изучения сайтов и материалов нескольких юридических фирм.

— На каких задачах сейчас в первую очередь сконцентрирована практика частных клиентов?

— Как и вчера, это вопросы семейного права, включая «раздел» детей, наследство, вопросы уголовного характера — их сегодня явно больше, вопросы, связанные с «наследием корпоративного прошлого» — речь идет прежде всего о субсидиарной ответственности лиц, влияющих на принятие бизнес-решений, принимаемых коммерческими организациями, и, конечно, налоговые вопросы.

Управление активами — во вторую очередь. Для клиентов сегодня актуальны вопросы юридического сопровождения активов с использованием различных структур владения, включающие анализ текущей структуры владения и ее оптимизации. С этим тесно связаны и вопросы планирования наследования, и вопросы регулирования благотворительной деятельности и личного банкротства.

— Как с годами меняется правовое сознание клиентов и, соответственно, их запросы на юридические услуги?

— Стоит отметить, что в последнее время бизнес становится более зрелым с точки зрения правосознания и внимательного отношения к собственности. Появляется все больше частных клиентов, которые приходят не с проблемной ситуацией, а с большим желанием не допустить ее возникновения. В этом режиме взаимодействия с клиентом юрист занимается не «тушением пожара», а детальной разработкой «мер противопожарной безопасности».

— Приведите, пожалуйста, примеры из практики работы с частными клиентами.

— Наглядный пример — брачные договоры. Еще до вступления в брак или на его раннем этапе мы помогаем все предусмотреть, максимально учесть интересы клиента, защитить все созданное им, правильно распределить имущественные балансы в семейных отношениях.

Другой пример — сопровождение частных инвестиций, которое включает полный предварительный анализ рисков: от налоговых до политических. Разумеется, и санкции наложили отпечаток на бизнес частных клиентов и, соответственно, на те задачи, которые перед нами ставятся. Мы решаем их кропотливо и внимательно.

— Таким образом, клиент становится более искушенным в юридических вопросах. Для каких целей тогда привлекаются консультанты?

— Хороший консультант или адвокат помогает в вопросах стратегических и вопросах повышенной категории сложности.

Стратегически важно определить для клиента границы соблюдения закона сейчас и в будущем. Тонкая граница между соблюдением закона и его нарушением, как правило, не так очевидна для клиента, не обладающего нужным объемом знаний и практики. Но она очевидна для нас, поскольку наша рутинная работа — готовить эти «контурные карты». Клиент просто следует нашим рекомендациям и не приходит потом с проблемой, которая могла бы возникнуть при более легкомысленном отношении.

Сопровождая частных клиентов, нередко мы выступаем в роли миротворцев, занимаясь поиском верных правовых акцентов, балансов в межличностных отношениях больших корпораций, за которыми стоят обычные люди. Не всегда судебное дело — способ решения проблемы. Иногда более действенным становится разговор, совещание и иной путь к диалогу. Тут наш опыт также становится незаменимым подспорьем.

— Как осуществляется взаимодействие практик уголовного права и частных клиентов? Какие задачи выполняет каждая из них при защите прав клиента в рамках уголовного дела?

— Хотелось бы сразу отметить, что для клиента однозначно лучше, если в его случае подобное взаимодействие вообще не требуется, потому что ни один частно-правовой вопрос независимо от его финансовой значимости не сравнится с проблемой уголовно-правового характера, где речь идет о посягательстве на публичные интересы и соответствующей ответственности за это. Думаю, вряд ли кто-то станет спорить, что свобода (в широком смысле слова) и репутация имеют наивысшую цену. Однако не всем везет, и, конечно, когда юрист видит, что ситуация «деликатная» и риски в том числе касаются уголовной ответственности, принимаются все меры, направленные на помощь клиенту. Здесь речь идет как об индивидуальной работе, так и о командной: нередко возникают ситуации, где проблема комплексная и требуется многогранный подход с привлечением специалистов других, не уголовных направлений. Однако надо понимать, что, если вы обратились за помощью, когда уголовное дело уже возбуждено, гораздо труднее, что называется, «выйти сухим из воды».