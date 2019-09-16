«Красное Сормово» отвесит сухогрузов

Как стало известно “Ъ”, входящая в Объединенную судостроительную корпорацию нижегородская верфь «Красное Сормово» может получить контракт еще на 20 сухогрузов RSD59 от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). По словам собеседников “Ъ”, стоимость контракта составит около 20 млрд руб., он будет подписан на этой неделе на отраслевой выставке «Нева» в Петербурге.

ГТЛК планирует заключить контракт с входящим в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) «Красным Сормово» на 20 сухогрузов «река—море» RSD59, рассказали источники “Ъ” в отрасли. По их словам, сумма сделки — порядка 20 млрд руб., контракт будет подписан на выставке по гражданскому судостроению «Нева», которая стартует в Санкт-Петербурге 17 сентября. Собеседники “Ъ” не знают, кому будут переданы в лизинг эти суда. В ГТЛК и «Красном Сормово» отказались от комментариев.

Как следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, в конце августа «Красное Сормово» получило опцион на заключение договора на строительство 20 сухогрузов RSD59. Общая стоимость — 20 млрд руб. В протоколе говорится, что в рамках открытого запроса предложений была подана всего одна заявка. Срок акцепта опциона: 1–9-е судна — не позднее 20 декабря 2019 года, 10–20-е судна — не позднее 20 июня 2020 года.

«Красное Сормово» уже сдало десять сухогрузов RSD59, в том числе девять для компании «Пола Райз» по контракту с ГТЛК. Сейчас верфь строит 11 сухогрузов по подписанному в марте контракту, суда должны быть поставлены до конца 2021 года.

Сухогруз RSD59 — многоцелевое судно класса «Волго-Дон макс». Проект разработан Морским инженерным бюро. Головное судно серии RSD59 «Пола Макария» вошло в список лучших судов 2018 года (Significant Ships of 2018) Британского королевского общества корабельных инженеров. Суда могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой. Длина наибольшая — 141 м, ширина — почти 17 м, высота борта — 6 м. Вместимость грузовых трюмов — 11,4 тыс. куб. м. Помимо «Красного Сормово» такие суда строит Невский судостроительно-судоремонтный завод (два сданы, три строятся) и Окская судоверфь (контракт на 15 сухогрузов).

Источники “Ъ” на рынке отмечают, что многие компании интересуются сухогрузами, поскольку флот сильно устарел. Темпы строительства новых судов надо согласовывать с утилизацией старого флота, чтобы избежать избытка предложения, как это произошло на рынке танкеров «река—море», отмечает один из собеседников “Ъ”. Надежда Малышева из PortNews говорит, что на фоне замедления танкерного рынка сегмент сухогрузов остается востребованным, особенно с учетом перспектив зерновых перевозок. Поскольку суда могут выходить в море и будут работать не только во внутренних водных путях в ограниченный период навигации, проект финансово привлекателен для лизинговой компании и имеет невысокие риски, заключает эксперт.

RSD59 — самый эффективный по соотношению цены и параметров судна проект сухогрузных судов в России, причем высокий уровень серийности гарантирует заказчикам оптимальную стоимость (около $12,5 млн без НДС) и минимальные сроки выполнения заказа, добавляет глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он напоминает, что проект RSD59 обладает увеличенным объемом грузовых трюмов: это дает возможность кроме генеральных и навалочных грузов перевозить крупногабаритные и длинномерные грузы, а также контейнеры, в том числе high cube (192 контейнера в трюме и 60 — на палубе), что делает судно более универсальным и отвечающим современным трендам развития мультимодальных перевозок.

Анастасия Веденеева