«Оренбург» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

«Оренбург» одержал победу над казанским «Рубином» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1.

У хозяев отличились Рикарду Алвеш (49-я минута матча) и Артем Кулишев (89-я, с пенальти). Единственный гол гостей на 53-й минуте забил Евгений Башкиров.

Благодаря победе «Оренбург» поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Рубин» остается на 10-й позиции. В следующем туре «Оренбург» примет московский «Локомотив», «Рубин» проведет матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.