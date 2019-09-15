15 сентября, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

«Оренбург» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

«Оренбург» одержал победу над казанским «Рубином» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1.

У хозяев отличились Рикарду Алвеш (49-я минута матча) и Артем Кулишев (89-я, с пенальти). Единственный гол гостей на 53-й минуте забил Евгений Башкиров.

Благодаря победе «Оренбург» поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Рубин» остается на 10-й позиции. В следующем туре «Оренбург» примет московский «Локомотив», «Рубин» проведет матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя