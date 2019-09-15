BMW не будет обновлять электромобиль i3

Компания BMW решила не обновлять свой первый серийный электромобиль i3, который она выпускает с 2013 года. Производитель будет продолжать выпускать ее в нынешнем виде, а кроме того, устанавливать батареи и оборудование для их зарядки на другие модели и разрабатывать новые электромобили. Как заявил в интервью Financial Times глава отдела продаж и маркетинга BMW Питер Нота, «каких-то конкретных планов относительно преемника i3 нет. Сейчас мы занимаемся электрификацией основного сегмента автомобилей».

Дизайн автомобилей обычно обновляется в среднем один раз в семь лет с учетом появления новых технологий, чтобы укрепить спрос на конкретную модель. Однако, как отмечают в BMW, спрос на i3 только растет, а необходимую модернизацию электрических батарей для нее компания проводит регулярно — сейчас на одной зарядке автомобиль способен проехать около 300 км. Поэтому i3 в ее нынешнем виде будет продаваться еще несколько лет.

К настоящему моменту BMW продала более 150 тысяч i3, продажи в первом полугодии выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в августе этого года рост продаж по сравнению с августом прошлого года составил 30%. «Для шестого года продаж i3 показывает себя просто очень хорошо»,— сказал господин Нота.

Алена Миклашевская