В Татарстан прилетела награда

На прошлой неделе в Казани состоялось награждение международной премией Ага Хана в области архитектуры. Не случайно для этого была выбрана столица Татарстана: программа развития общественных пространств в республике получила высокую оценку.

Программа развития общественных пространств Татарстана — это единственный проект из России, который отмечен за все время существования премии.

Премия Ага Хана была учреждена в 1977 году и считается одной из самых известных и престижных архитектурных наград в мире. Победителей выбирают каждые три года. Номинируются только те проекты, которые реализуются в местах с компактным проживанием мусульман. Главные критерии отбора заключаются в том, что номинированный проект должен учитывать потребности общества, развивать, улучшать и сохранять окружающую среду.

Этим критериям отвечает и татарстанский проект по развитию общественных пространств, считает жюри премии. Чем уникальна эта программа? Она рассчитана до 2022 года и охватывает 45 муниципальных районов Татарстана: от крупных городов до сельских поселений. С 2015 по 2018 год в республике было создано и реконструировано 328 парков, скверов, набережных и пешеходных улиц для круглогодичного отдыха. Ключевая цель проекта — обеспечение высокого качества окружающей среды с точки зрения проектирования, инфраструктуры и материалов независимо от размера населенного пункта. К процессу разработки, реализации и последующей жизни проекта привлекаются не только многочисленные специалисты, но и местные жители, рассказывает помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

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Программа призвана обеспечить позитивные изменения в социальной, экономической, культурной и экологической жизни республики. Каждый проект общественного пространства транслирует идентичность конкретного места и наполнен инфраструктурой для проведения культурных мероприятий. Реализация программы продолжается: в 2019 году благоустраиваются еще 63 общественных пространства, добавила госпожа Фишман-Бекмамбетова.

Например, жители Кукмора после благоустройства набережной инициировали в 2017 году присвоение поселку статуса города. Кроме того, вместе с набережной там реконструировали пешеходный мост, использовав экологически чистые материалы.

На берегу Тюлячки в одноименном селе жители раньше во время паводка не могли перейти на другую сторону реки: когда вода поднималась, им приходилось делать круг, чтобы добраться до другой части села. Особенно неудобно в это время было детям, потому что их дорога до школы как раз лежала через речку. Во время благоустройства эту проблему решили, проложив новый пешеходный маршрут с настилом над уровнем затопления поймы реки и предусмотрев безбарьерную среду для маломобильных жителей.

В 2018 году в городе Лаишево, который находится в 60 км от Казани, благоустроили набережную и пляж «Камское море». В том же году пляж побил рекорд в летний сезон, приняв за день 20 тыс. посетителей. Итогом развития территории стало появление отелей на первой береговой линии.

В Муслюмово — селе, которое находится более чем в четырех часах езды от Казани, в 2016 году благоустроили набережную Солнечный Ик. После этого у района повысилась туристическая привлекательность, здесь стали ежегодно проводиться мероприятия: второй год подряд на набережной проходит фестиваль для рыбаков, а в июне 2019-го впервые прошел международный фестиваль «Лэнд Арт», который за неделю собрал на площадке 5 тыс. гостей при численности населения села 7 тыс. человек.

Антон Боровой