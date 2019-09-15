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«Трактор» увозит из Китая два очка

Челябинский «Трактор» во втором подряд гостевом матче против пекинского «Куньлуня» потерпел поражение со счетом 1:2. Единственную шайбу в ворота китайского клуба забросил Сергей коньков, в составе победителей отличились Тайлер Вон и Брэндон Дефацио.

Накануне прошел еще один матч между командами, который завершился с таким же счетом, но в пользу челябинцев. Тогда голами отметились Томаш Гика и Эндрю Кэйлоф, ответную шайбу забросил Спенсер Фу на последней минуте.

Следующий матч «Трактор» проведет 18 сентября в Новосибирске.

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