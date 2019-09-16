Свадьба пела

В пятницу 13 сентября по Москве прокатилась свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, затмив собой любые другие светские события. Ввиду исключительных художественных задач, поставленных и успешно реализованных (почти) этим постмодернистским шоу, светская колонка полностью посвящается этому торжеству любви. Хотя для того, чтобы всецело оценить произошедшее, идеально подошел бы многосерийный фильм, каждая серия которого рассказывала бы про этот день глазами разных участников.

Очевидно, при подготовке сценария праздника Ксения и Константин исходили из того, что жених до сих пор не побывал ни на одной свадьбе, а невеста лично оттамадила тьмы подобных ивентов. При этом у жениха были какие-то свои представления о том, что такое широкая русская свадьба, а у невесты — нетеоретическое знание актуальных трендов этого явления.

Все уже успели подивиться катафалку с надписью «Пока смерть не разлучит» на черном борту, на котором жених и невеста прибыли в ЗАГС, причем свидетелем со стороны невесты был художник Андрей Бартенев в одном из своих арт-костюмов, а со стороны жениха — журналист Андрей Колесников. Далее пара поехала по Москве фотографироваться, причем особенно эффектным получилось фото у памятника Князю Владимиру. Далее, пересев в бричку, запряженную четверкой вороных, молодожены отправились в храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот. За неделю до венчания господи Богомолов сходил покрестился. В результате получился куда более тонкий и продуманный перфоманс в церкви, чем панк-молебен Pussy Riot в 2012-м: переодевавшаяся Патриархом ведущая и режиссер, чьи спектакли до сих пор пикетируют верующие, пообещали, что больше так не будут. Корону над невестой держал телеиерарх Андрей Малахов. Словом, рубильники постмодерна сдвинули к максимальным значениям. И уже после венчания молодые отправились на большой светский праздник в Музей Москвы. Учитывая любовь пары к «похорошевшей при Сергее Собянине» столице, о чем в ходе вечера много шутили, площадка была выбрана идеально. Не факт, что музей города будет в ближайшее время реализовывать такой мощный перфоманс на тему единства противоположностей традиций и современности свадебного ритуала.

Во дворе музея жениха и невесту встречали многочисленные гости, среди которых были Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Леонард Блаватник, Светлана Бондарчук с Сергеем Харченко, а также Федор Бондарчук, Елена и Константин Ремчуковы, Снежанна Георгиева и Артем Зуев, Наталья Давыдова и Иван Стрешинский, Яна и Вадим Расковаловы, Александр Мамут, Ольга Дыховичная и Сергей Адоньев, Софья и Роман Троценко, Наталья Тимакова и Александр Будберг, Светлана Доля и Игорь Титов, Ирина и Борис Зарьковы, Михаил Друян, Рената Литвинова, Владимир Познер, Софья и Константин Эрнст, Наталья Шкулева и Сндрей Малахов, Михаил Зыгарь, Анна Чиповская, Павел Лунгин и множество других гостей парами и поодиночке. Оказалось, что праздник в честь союза госпожи Собчак и господина Богомолова действительно способен собрать в одном месте самых разных важных людей. Не было в списке приглашенных только Оксаны Лаврентьевой и Александра Цыпкина. Вел свадьбу, конечно, Игорь Верник, которому помогала Александра Ребенок. Праздник должен был открыться выступлением Анастасии Волочковой, которой предстояло исполнить «Умирающего лебедя», однако накануне ночью госпожа Волочкова передумала.

Под издевательскую речь господина Верника о том, что губы молодоженов впервые сольются в поцелуе, они и правда поцеловались, после чего все прошли в музей, к столам. И дальше на глазах у гостей и даже самих жениха и невесты развернулась настоящая борьба, густо сдобренная песнями из репертуара Ирины Аллегровой в самом неожиданном исполнении, вот этой самой большой русской и светской свадьбы с попытками ее подрыва. Вроде бы подорвать жанр изнутри должен был первый танец молодоженов под песню «Снег», исполненную Филиппом Киркоровым лично. Однако дело в том, что в процессе слезу пустили не только сердечные дамы в зале, но также сам господин Киркоров и даже господин Богомолов! Моментов, когда вдруг становилось понятно, что подкрепленный сильным и искренним взаимным чувством жанр не может быть подорван, было несколько: под влиянием чувства все самое дурацкое превращается в трогательное и прекрасное. За здоровье молодых!

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”