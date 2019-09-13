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В Ленинградской области людей насильно удерживали в реабилитационных центрах

Следственный комитет России (СКР) по Ленинградской области возбудил уголовное дело против мошенников, которые от имени сети частных реабилитационных центров (название не уточняется) навязывали медицинские услуги людям, которые страдают от алкогольной и других видов зависимости. Они обвиняются в незаконном лишении свободы человека (п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Пациентов помещали в частные домовладения, оборудованные для коллективного проживания с нарушением санитарных норм. Там их незаконно удерживали, убеждая родных, что необходима длительная реабилитация. Плата за слуги составляла от 40 до 100 тыс. руб. в месяц.

После обысков в помещениях реабилитационных центрах были обнаружены более 50 человек из разных регионов, среди них женщины и несовершеннолетние. В результате был арестован руководитель одного из реабилитационных центров, а также его четыре помощника.

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