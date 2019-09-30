Тонкость линий

Итальянский дизайнер и адепт гуманистического капитализма Брунелло Кучинелли во всех интервью много говорит о смысле жизни и о любви к ближнему. Он рассказывает о жене, с которой познакомился еще подростком и с которой счастливо живет почти 50 лет. Много рассказывает о философах, которые произвели на него впечатление, и критикует тех, кто гонится за прибылью, забывая о любви к ближнему. Сам Кучинелли славится тем, что о ближних не забывает никогда, а в любое свое действие вкладывает смысл и значение. Будь то полная реконструкция всех достопримечательностей в родной деревне Соломео в попытке построить собственный рай на земле или выбор названия для капсульной осенней коллекции теплой одежды из кашемира. О ней сейчас и пойдет речь.

Кучинелли назвал коллекцию «Опера», и не просто так. Во-первых, опера — большая страсть Кучинелли. В Соломео даже есть свой оперный театр. А во-вторых, само слово имеет несколько значений.

Фото из коллекции Opera от Brunello Cucinell Фото: Brunello Cucinell

Opera произошло от латинского opus — работать, производить, создавать произведение искусства. То есть «опера» — это симбиоз труда и искусства. На фабрике Brunello Cucinelli эту идею возвели в культ. Мастера трудятся в светлых просторных залах, среди работников не сыскать ни одного недовольного жизнью. Кучинелли так построил рабочий процесс, что уже в четыре часа дня все идут домой к своим семьям. Но за короткий рабочий день они успевают изготавливать качественную одежду, то есть буквально создавать произведения трикотажного искусства.

Капсула Opera — дань уважения работникам фабрики и их талантам. Совмещение ручной вязки и жаккардовой технологии — главная особенность коллекции. На создание каждого предмета уходит примерно 16 часов ручной работы, на декорирование блестящими нитями и пайетками — около двух часов. В коллекции, которая включает в себя кардиганы и свитеры с традиционными узорами, используются кашемировые нити с примесью мохера и шелка.

Кучинелли убежден, что коллекция Opera символизирует также и связь времен — традиции ремесленничества используются в современном дизайне.

Натела Поцхверия