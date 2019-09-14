Велопробег во Фрунзенском районе ограничит движение транспорта

13 сентября на территории Фрунзенского района Петербурга состоится велопробег. Из-за проведения пробега «Велокупчино-2019» для проезда временно закроют некоторые улицы.

В этом году маршрут пройдет по трем улицам — Пражской, Турку и Бухарестской.

Так, в период с 15 часов до 15:40 будет закрыто движение по Пражской улице от дома №39, улице Турку от дома №31, по боковому проезду вдоль Бухарестской улицы от дома №8 до дома №13.

По окончании заезда среди участников будет разыгран приз.