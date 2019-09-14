СМИ: В Ленобласти прошли обыски у игроков похоронного рынка

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники экономического отдела полицейского Главка провели обыски у игроков похоронного рынка. Как сообщает 47news , оперативные действия связаны с делом о мошенничестве при погребениях на кладбищах района.

Издание сообщает, что в ходе обысков были изъяты печати, документы и журналы захоронений. На двое суток задержан гендиректор ООО «Всеволожская ритуальная компания».

Следствие считает, что подозреваемые незаконно занимались захоронением на кладбищах района, в том числе на кладбище города Всеволожска.