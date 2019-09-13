Мэрия Перми заявила, что замглавы оплатил памятник из своих средств

В пермской мэрии сообщили «Ъ-Прикамье», что заказ на изготовление и установку памятника на могилу Матрены Дашкевич на Северном кладбище выполняется по договору подряда между замглавы города Анатолием Дашкевичем и МУП «Ритуальные услуги» за счет средств чиновника, выступившего как физическое лицо.

11 сентября пермские СМИ сообщили, что МУП «Ритуальные услуги» объявило запрос цен на изготовление и установку памятника из гранита по индивидуальному заказу стоимостью 108, 6 тыс. руб. В документации говорилось, что памятник должен был быть с гравировкой Матрены Дашкевич, матери замглавы.

В мэрии пояснили, что для прозрачности всей процедуры ПМУП «Ритуальные услуги» проводит закупку материалов через сайт госзакупок, поскольку сейчас законодательно для всех муниципальных предприятий устанавливается требование закупать что-либо конкурентным путем. Для подтверждения факта оплаты работ за средства физического лица есть все необходимые документы: договор подряда и кассовый ордер, сообщили в мэрии. Согласно предоставленным «Ъ-Прикамье» документам, договор подряда датирован 10 апреля 2019 года, кассовый ордер – 6 сентября 2019 года.