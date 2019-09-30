«Каблуки наша гордость»

Обувной бренд Rosbalet создан два года назад с прицелом на пустующую на российском рынке нишу — дизайнерская обувь класса люкс. Звучит претенциозно, но ставка была сделана правильно: футуристичные конструкции, хищные высоченные каблуки, прагматика и минимализм, смелые цвета и современные материалы пришлись по вкусу не только в России, но и во Франции, так как Rosbalet живет на две страны. О вкусах француженок и русских, о звездном часе обуви и о том, при чем здесь балет, «Коммерсантъ. Стиль» рассказала основательница Rosbalet Юлия Никулина.

— Обувной бизнес не совсем женское дело. Почему обувь?

— Обувь всегда была моим фетишем, но специального образования у меня нет, поэтому мой путь в этот бизнес был извилистым. После педагогического университета и юрфака попробовала разные сферы — от управления до рекламы и интерьеров. Вела, например, частные проекты Жака Гранжа и Кристиана Лиэгра. Мне повезло работать с людьми, у которых я многому научилась, и в какой-то момент поняла, что готова…

Ботильоны Rosbalet сезона «осень-зима» 2019/20 Фото: Rosbalet

Не хотелось бы грешить на дизайнеров-мужчин, которых и правда большинство в обувном деле, но часто закрадывается мысль, что обувь они делают совсем не из любви к нашим ногам. Кристиан Лубутен прямо говорит, что страдания женщин его не интересуют. А меня интересуют, потому что у самой проблемные ноги: и отекают, и подъем высокий, и так далее. Но при этом я хочу носить высокий каблук, дизайнерские, красивые модели и чтобы было удобно. Так появился Rosbalet.

— И ставка именно на каблук?

Туфли Rosbalet сезона «осень-зима» 2019/20 Фото: Rosbalet

— Да, каблук со мной по жизни. У меня и кроссовок-то в гардеробе до рождения сына не было. В юности тянулась за сестрой-двойняшкой, которая на полторы головы выше, и всегда равнялась на маму. Она преподаватель, поэтому строгая юбка, блузка, укладка, маникюр и каблук для нее норма. Все каблуки Rosbalet — от эскиза до реализации — мы разрабатываем сами. Они наша гордость и наша главная территория для эксперимента. Первым был устойчивый десятисантиметровый каблук с широкой металлической набойкой-подковой Technic Pumps. Этой модели уже несколько лет, а комментарии до сих пор диаметрально противоположные: одни говорят — невозможно смотреть, другие — как красиво. Я же говорю — как удобно! Все прототипы тестирую на себе: беру мужа — и вперед, пешком через весь Париж, на встречу или в ресторан. Когда придумали вогнутый, очень современный каблук Toujours, на фабрике, увидев его первый раз, схватились за голову — скульптура, а не каблук! И как его крепить?! Технически это было непросто, зато теперь это наш хит, мы перевыпускаем его в разных версиях. В новой коллекции, например, он будет не с привычным золотым покрытием, а с черным матовым, напоминиющим резину.

— На каблуках ваши эксперименты не заканчиваются. Вы много работаете с нетипичными для обувного дела материалами. Почему?

Ботильоны Rosbalet сезона «осень-зима» 2019/20 Фото: Rosbalet

— Иногда до смешного доходит: недавно проснулась ночью от мысли — вельвет! Как же я его люблю и как давно его не было. Новая модель — это всегда симбиоз материала, формы, каблука и даже цвета. Сегодня технологии поднялись на совсем другой уровень. Современный пластик по комфорту и качеству — это достойная альтернатива коже. Другой вопрос — найти фабрику, которая возьмется работать с новыми материалами. В Тоскане, где шьют обувь Gucci, например, к маленьким маркам относятся с опаской. Нам, к счастью, удалось найти подходящую фабрику, мы работаем с очень хорошими итальянскими мастерами, и поколение сейчас меняется: на смену родителям приходят дети, у которых и мастерство, и более современный подход к производству.

— Производство в Италии, команда в Москве, продажи по всему миру, сами вы живете в Париже. Каково это — быть маленьким брендом?

— Rosbalet — русский бренд, и я этим горжусь, и не только потому, что я русская. Мне приятно ассоциироваться с русской модой. И это самое главное.

Туфли Rosbalet сезона «осень-зима» 2019/20 Фото: Rosbalet

— В Париже обувь сейчас — главный ньюсмейкер, и не только на неделе моды. Даже консервативные француженки носят смелые и яркие модели. С чем это связано, как вам кажется?

— По моим ощущениям это произошло, когда мир моды оделся в черное и этот тотальный черный образ нужно было разбавлять. Роль яркого пятна взяла на себя обувь. Отношение к обуви действительно меняется. По своему опыту знаю, что еще два года назад, когда мы представляли первые модели, предложить французской прессе наши ботфорты-кьюссарды или туфли со шнуровкой-корсетом — да не дай бог! А сегодня есть спрос на интеллигентную сексуальность, и их с удовольствием носят. Хотя, конечно, в более традиционных цветах. Мы, русские, наверное, устали от шпилек и откровений, а француженки решили стать посмелее. И хорошо, что это читается по нашим ногам: обувь может очень многое о нас рассказать.

— Не могу не спросить — при чем здесь балет?

Ботильоны Rosbalet сезона «осень-зима» 2019/20 Фото: Rosbalet

— Этот вопрос мне часто задают, потому что кажется, что мы узкопрофильный бренд, шьем пуанты или балетки. Мне хотелось, чтобы в названии был очень четкий отсыл к России, а балет — это одна из самых узнаваемых и важных референций. За сценической красотой, которая поражает зрителя, стоит, конечно, колоссальная работа артистов, но и удобные балетные туфли играют немаловажную роль. Когда смотришь на пуанты, думаешь — ну как же в этом можно танцевать?! А на самом деле если они удобные и по ноге, то комфортно, как в домашних тапочках,— многие балерины об этом говорят. С Rosbalet примерно так же.

Беседовала Мария Сидельникова